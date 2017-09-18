Миротворцы в Донбассе: о чем спорят Россия и Украина

5 сентября президент России Владимир Путин предложил ввести в Донбасс вооруженных миротворцев ООН. Но Москва поставила условия: миротворцы должны заниматься только охраной миссии ОБСЕ, а их действия надо согласовывать с сепаратистами. Украина и США уже выступили против такого предложения России. Вот главные различия в позициях двух сторон.