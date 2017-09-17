Polaroid возвращается: такой же, как в 1970-х, только с USB-зарядкой

Когда-то на Polaroid снимали Энди Уорхолл и Хельмут Ньютон, но в 2000-е цифровые камеры убили почти все популярные аналоговые фотоаппараты. Не стала исключением и мгновенная фотография: Polaroid терпел убытки, проходил не одну процедуру банкротства, и в 2008 году наконец решил отказаться от производства как камер, так и пленки. Это поставило в сложное положение тех немногих людей, которые продолжали пользоваться Polaroid — новую пленку стало неоткуда брать.

A post shared by Polaroid Originals (@polaroidoriginals_) on Sep 16, 2017 at 11:23am PDT

Оборудование с завода Polaroid досталось энтузиастам из Impossible Project. Все то время, что прошло с банкротства Polaroid, они пытались сделать конкурентные фотоаппараты под новым брендом (вот, в частности, рецензия на их Impossible I-1), но в 2017 году решили сделать ставку на сам Polaroid. Они создали подбренд Polaroid Originals и в середине сентября представили свой первый гаджет — OneStep 2.

Это реплика камеры, выпущенной в 1977 году, с минимальными отличиями — USB-зарядкой и индикатором оставшейся пленки. Стоить OneStep2 будет 99 долларов, еще 16 долларов стоит пленка. Также компания будет выпускать пленки для старых фотоаппаратов Polaroid.

Как отмечает FoxNews, Polaroid «восстал» вовремя: только в 2017 году запустили несколько проектов, которые позволяют делать печатные фотографии. Например, стартап Prynt занимается тем, что помогает распечатывать фото с телефона, а Fujifilm запустил в производство Instax Square SQ10 — камеру, которая работает как цифровая, но позволяет мгновенно распечатывать некоторые снимки.

«[Мгновенная фотография] — это то, что смартфоны пожрать не могут, — говорит директор Polaroid Originals Оскар Смолоковский. — Это физический артефакт».