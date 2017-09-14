«Что произошло» и кто виноват Хиллари Клинтон написала книгу о поражении на выборах

12 сентября в продажу поступили мемуары Хиллари Клинтон — книга под названием «Что произошло» посвящена президентской кампании 2016 года и причинам поражения демократов на выборах. Провал Клинтон, чья победа до самого последнего момента считалась практически предрешенной, стал одним из самых драматичных политических событий последних лет, поэтому неудивительно, что ее мемуары стали бестселлером еще до публикации. При этом мнения критиков о книге разделились: одни хвалят Хиллари Клинтон за мужество и прямоту, другие обвиняют ее в злопамятстве и попытке возложить ответственность за свое поражение на других.

Что рассказывает о книге сама Клинтон

«Что произошло» — очень эмоциональный и очень подробный рассказ о президентской кампании 2016 года, вплоть до судьбоносной ночи на 9 ноября, когда экзит-поллы показали, что победил Дональд Трамп.

Клинтон пишет, что результат стал для нее полной неожиданностью. «Признаюсь, я была шокирована, — рассказывает она в интервью для подкаста Longform. — Это было невероятно, и мне пришлось с этим справляться. Смотреть в глаза родным и близким, которые тоже были в шоке, было очень тяжело. Я ведь даже не готовила речь на случай поражения — я работала только над победной речью. И когда стало понятно, что победы не будет, пришлось думать о том, что я скажу наутро».

Работать над книгой Хиллари начала в феврале 2017 года. По условиям контракта, закончить надо было до конца осени — иначе мемуары «потонули бы в потоке других воспоминаний о выборах».

Для Клинтон работа над книгой стала одним из способов переживания собственного провала. «Безусловно, я горевала, — говорит она. — Некоторые мои друзья до сих переживают это горе. Но я из тех, кто со временем спрашивает себя: Хорошо, что я буду делать дальше и как? И поэтому я решила написать книгу — и в этой книге я решила быть до конца откровенной, прямой и честной. И тогда я смогу понять, что случилось. Потому что для меня это вопрос не моего проигрыша на выборах. Вопрос: что, черт возьми, творится с нашей страной».

Что стало причиной поражения по версии Клинтон?

Непосредственной и главной причиной своего поражения на выборах Клинтон называет письмо Джеймса Коми от 28 октября 2016 года. В этом письме директор ФБР объявил о новой проверке в отношении Клинтон по делу об использовании ей личного сервера для служебной переписки на посту госсекретаря США. Нарушений в ходе проверки выявлено не было. Хиллари Клинтон утверждает, что, опубликовав письмо, Коми действовал за пределами своих полномочий и в нарушение должностной инструкции Минюста.

Кроме того, Клинтон указывает на другие факторы, способствовавшие ее проигрышу. Среди них как внешние (вмешательство WikiLeaks и российского правительства; недостаточно жесткая позиция Барака Обамы в связи с действиями России; плохое отношение журналистов, особенно The New York Times, которые охотнее писали о ее проблемах, чем о проблемах Трампа), так и внутренние — Хиллари признает, что между ее взглядами на политику и ожиданиями людей в 2016 году «лежала пропасть».

Наконец, Клинтон склонна винить в своем поражении глубоко укоренившиеся в американским обществе сексизм и мизогинию. «Я все время демонстрировала выдержку и силу — просто потому, что у нас до сих пор не выработаны нормы поведения для женщин на высших постах, — объясняет Клинтон. — Если бы заплакал Рейган, это добавило бы ему очков. Но если прослезится женщина — ей просто скажут: не раскисай, президентом быть трудно».

Что пишут о книге Клинтон критики

Книга Клинтон — как посмертное вскрытие. Она в подробностях описывает все, что с ней происходило, от троллинга со стороны России до выбранной ей стратегии получения голосов рабочих американцев. Она признает, что между ее взглядом на политику и ожиданиями людей лежала пропасть. «Я уяснила, что даже лучшие планы и предложения не трогают людей, разочаровавшихся в неработающей системе и испытывающих отвращение к политикам. Если люди рассержены — им не нужен твой план по созданию рабочих мест и повышению зарплат. Им нужно, чтобы ты тоже был рассержен».

Книга Клинтон — блестящий образец политических мемуаров. Главы в ней носят такие названия как «Настойчивость», «Труд и благодарность», «Творим историю». В книге приводятся воодушевляющие цитаты из Рильке, различных Рузвельтов и из мюзикла «Гамильтон». «Что произошло» — очень прямолинейная книга, но и очень личная. Эта книга — продукт времени, когда от знаменитостей требуют интимных подробностей. Она знаменует перемены не только внутри Клинтон, но и внутри всей американской жизни. «Раньше мне казалось, что на публике нужно быть предельно осторожной, — пишет она, — но теперь я отказываюсь от бдительности».

«Что произошло» — ни коим образом не «Исповедь» Блаженного Августина, но, по сравнению с предыдущими книгами Клинтон, это очень честное и откровенное повествование. Клинтон прекрасно знает, что не все хотят слушать побежденного, и тем не менее настаивает на своем. «Многие очень хотели бы, чтобы я просто исчезла, — признает она. — Но вот я».

Значительная часть книги «Что произошло» посвящена размышлениям о сильных женщинах — репетиция речей, с которыми Клинтон будет выступать до конца своей жизни. «Я видела, как женщины-CEO приносили кофе на совещаниях, — пишет она, — как женщины-главы государств раздавали салфетки простуженным подчиненным». Но Клинтон все равно не может забыть, что Коми обошелся с ней несправедливо. Они цитирует ролики Fox News, приводит комментарии юристов и заявления конгрессменов о том, что в ее проигрыше виноваты другие. Ей явно приятно думать, что Дональд Трамп уволил Коми. И она как будто извиняется перед читателями за то, что заставляет их снова переживать эту обиду: «Все время думать о том, как жестко меня подставили, было нездорово и непродуктивно».

Эти замечательные воспоминания выдающегося политика иногда позволяют понять, что Хиллари Клинтон, действительно, прекрасно знает, что произошло. Но часто ее мемуары превращаются в попытку свести счеты и уйти от ответственности. <…> Главный тезис книги такой: Произошло не то, что Клинтон была плохим кандидатом и плохо провела предвыборную компанию. Клинтон стала жертвой мира, который оказался к ней не готов. А также фейковых новостей, Руперта Мердока, Владимира Путина, Джулиана Ассанжа, газеты The New York Times и — самое главное — директора ФБР Джеймса Коми. Вот, «что произошло».