Вижу новости о китайцах, построивших «невозможный двигатель». Мы в будущем? (Спойлер: нет)

Новости про EmDrive появляются в СМИ регулярно

На этот раз издания ссылаются на британский таблоид Daily Mail. Газета, в свою очередь, ссылается на сюжет китайского телеканала CCTV2. В сюжете говорится, что китайские ученые построили двигатель, способный работать на электромагнитных волнах, не используя топливо.

Сюжет китайского телеканала CCTV2 о чудесном двигателе, способном работать на электромагнитных волнах tokamac

EmDrive — очень старая тема для громких заголовков в СМИ. Концепцию такого двигателя предложил британский инженер Рождер Шойер в 2001 году. С тех пор вышло несколько экспериментальных исследований, где утверждалось, что двигатель способен развивать тягу. Одной из самых громких была публикация группы ученых одного из исследовательских центров NASA под руководством Гарольда Уайта, работа вышла в 2014-м (позже в агентстве объяснили, что статье не стоит придавать слишком большого значения). С тех пор сообщения о новых исследованиях EmDrive появлялись не единожды, и всякий раз ученые объясняли, что все эти новости не имеют серьезных оснований.

Почему EmDrive не может работать?

Физик Дмитрий Мамонтов:

Какой-либо детальной информации по этому новому двигателю нигде нет, и это уже показывает, что все эти сообщения — ерунда. Если посмотреть на публикации по этой теме, становится ясно, что в приличных научных журналах статей по этому поводу не было, кроме одного эксперимента, с которого и пошли все разговоры. По-видимому, авторы этого эксперимента просто допустили какую-то ошибку в измерениях. Об этом можно судить по тому, что измеренный эффект очень мал, речь именно о какой-то ошибке — такое в физике случается. Двигатель в том виде, в котором он описывается, работать не может ни на практике, ни в теории, потому что противоречило бы закону о сохранении энергии.

Помните историю о бароне Мюнхгаузене, который вытаскивал себя за волосы из болота? Это довольно точная аналогия так называемых двигателей без выброса рабочей массы [вроде EmDrive]. Для того, чтобы двигатель что-то двигал — ракету или самолет, — ему нужно выбрасывать рабочую массу. Все знают, как это отлично работает в ракетных двигателях. Без массы ничего не получится. В ракете горит топливо, разогревается до высокой температуры — и полученные в результате продукты сгорания с высокой скоростью выбрасываются в сопла. Чем выше скорость выброса, тем выше тяга. Но огонь тут не обязательно нужен: есть игрушка, водяная ракета — работает на том же принципе. А без выброса массы — это Мюнхгаузен.