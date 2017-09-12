истории
Каждый год 11 сентября здание вокзала Oculus в Нью-Йорке раскрывает крышу в память о жертвах теракта. И это очень красиво
Meduza
10:28, 12 сентября 2017
Shannon Stapleton / Reuters / Scanpix / LETA
В марте 2016 года в Нью-Йорке открыли самый дорогой в мире вокзал — Oculus, созданный Сантьяго Калатравой рядом с местом, где раньше стояли башни-близнецы. Предполагалось, что здание будет парить над окружающей средой, подобно голубю; впрочем, его много критиковали. Каждое 11 сентября Oculus меняется в знак памяти о событиях, благодаря которым появился: стеклянные створки наверху здания раскрываются ровно в ту минуту, когда самолет врезался в северную башню, — и новое здание World Trade Center в открывшемся проеме выглядит почти как одна из башен-близнецов. «Медуза» показывает, как выглядела мемориальная акция 11 сентября 2017 года.
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