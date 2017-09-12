Как научиться понимать английский на слух Инструкция «Медузы» и Puzzle English

Многие неплохо читают и пишут на английском, но при этом с трудом понимают живую речь. Во-первых, нас пугает сам факт живого общения с носителем. Во-вторых, ситуацию часто осложняет нехватка знаний. «Медуза» вместе с онлайн-сервисом для изучения английского Puzzle English собрали несколько простых советов, которые помогут лучше понимать иностранную речь на слух.

Не паникуйте

Мы все боимся ошибиться и не хотим выглядеть глупо перед другими. И это мешает нам пробовать новое, в том числе учить иностранные языки. На самом деле, в ошибках нет ничего страшного — наоборот, они помогают нам получить опыт. Язык — не предмет, за который кто-то ставит оценки, а способ коммуникации. Он создан для того, чтобы мы друг друга понимали, а не боялись. Перед каждым уроком, встречей с носителем языка или просмотром фильма на английском постарайтесь «выключить» своего внутреннего критика. Закройте глаза, глубоко вдохните и вспомните, что вы никому ничего не должны, а язык учите потому, что вам это интересно.

Начните с простого: окружите себя английской речью, чтобы к ней привыкнуть. Ваша цель — добиться, чтобы ее звучание было не стрессовой ситуацией, а привычным фоном. Например, слушайте подкасты. Не концентрируйтесь на том, что говорят на записи и какой процент из этого вы поняли идеально. Не пытайтесь сразу разобрать все незнакомые слова и выяснить их значение. Просто слушайте и получайте удовольствие от того, как звучит иностранная речь.

Рекомендуем: У Puzzle English есть свои подкасты, в которых преподаватели и носители английского обсуждают самые разные темы: любимые породы собак, отношения с родственниками и даже пробки.

Ищите то, что интересно слушать именно вам

Процесс учебы может раздражать и утомлять — такие периоды бывают у всех. Главное в этот момент — не потерять мотивацию. Переключитесь на то, что доставляет удовольствие. Посмотрите эпизод нового сериала в оригинале, послушайте любимую песню, включите аудиокнигу или ролик англоязычного блогера на ютьюбе. Не страшно, если не поймете прослушанный материал, зато английский снова вас заинтересует — и появится стимул учить его дальше.

Следующий шаг: используйте любимые аудиоматериалы как учебники. Слушая песню или аудиокнигу, одновременно читайте ее текстовую версию. Переводите отрывки, а затем прослушивайте их еще раз уже без текста под рукой. Такие упражнения расширяют словарный запас и тренируют восприятие иностранной речи на слух. А еще их приятно выполнять — ведь вы тренируете английский вместе с любимыми героями.

Рекомендуем: Попробуйте упражнение «Видеопазлы». В этом разделе Puzzle English собраны клипы, отрывки из сериалов и телепередач. Видео проигрывается по предложению — каждое из них нужно собрать из слов-пазлов внизу экрана на слух. Включите субтитры на английском или русском, если ваш уровень не позволяет вам расслышать речь. Используйте фильтр для выбора уровня сложности и акцента, с которым говорят герои видео.

Учите новые слова и выражения

Невозможно понять чужую речь, если вы не знаете значение и произношение самых простых слов, используемых в повседневном общении. Установите себе норму и занимайтесь регулярно: учите 10 новых слов за урок, три-пять раз в неделю. Есть множество способов запомнить новую лексику. Например, можно записывать слова и их перевод на карточки или завести отдельную тетрадь, которая станет вашим личным словарем. Постарайтесь запомнить не только значение слова, но и произношение, которое можно проверить в Google или любом онлайн-словаре. Каждое занятие начинайте с повторения выученных слов — так они лучше отложатся в памяти.

Обращайте внимание на устойчивые выражения, сокращения и сленг. Одно дело — литературный английский, и совсем другое — разговорный. Носители, к примеру, любят сокращать want to до wanna — такие вещи нужно просто выучить. Сленг можно изучать по песням, роликам блогеров и с носителями во время игр по Сети. Если контекст не позволяет понять, что означает то или иное сленговое выражение, — загляните в онлайн-словарь Urban Dictionary.

Рекомендуем: На Puzzle English есть «Тренировка слов». Поставьте цель: сколько новых слов в день вы хотите выучить. Выберите тематические категории, исходя из своих интересов, и выполняйте упражнения на пополнения словарного запаса. Переводите слова с английского на русский и обратно, собирайте из букв, разбросанных в хаотичном порядке, и пишите на слух. Сыграйте в игру «Данетка». Задача — ответить, верно ли переведено английское слово. Действовать нужно быстро, на все есть 60 секунд.

Слушайте носителей из разных стран и подражайте им

Британский и американский английский звучат по-разному. Даже у жителей одной страны есть свои акценты: в Техасе говорят не так, как в Нью-Йорке, а в Лондоне не так, как в Глазго. Неудивительно, что понять носителя непросто. Только практика решит проблему восприятия акцентов: ищите и слушайте аудиоматериалы с носителями из разных стран и регионов, с разной дикцией и скоростью речи. Повторяйте вслух слова и фразы, которые вызвали затруднение. Подпевайте любимым исполнителям, копируйте их интонации и произношение. Помимо музыкальных упражнений, полезно делать задания, в которых нужно различать слова с похожим звучанием.

Рекомендуем: Прослушать фразу, а затем собрать ее из похожих по звучанию слов можно в упражнении «Аудиопазлы». А в игре «Мастер Фраз» нужно собирать целые предложения, озвученные носителями языка. Игра проходит на скорость, каждый участник видит свое имя в рейтинге лучших игроков. Для ввода достаточно нажимать только первые буквы каждого слова.

Задействуйте разные виды памяти

Для понимания английской речи недостаточно тренировать только аудиальное восприятие. Новые слова и выражения лучше запоминаются, когда вы их не только слышите, но и записываете, читаете и ассоциируете с конкретными образами. Поэтому полезно делать упражнения, которые задействуют несколько видов памяти одновременно: аудиальную, кинестетическую и визуальную. Проведите эксперимент: попробуйте запомнить на слух 8–10 новых слов и еще столько же, но уже записав их от руки и подобрав к каждому соответствующую картинку.

Рекомендуем: Большинство упражнений Puzzle English задействуют разные виды памяти. Например, игра «Багаж слов». Нужно прослушать слово, а затем его написать. Вместе с правильным ответом программа покажет перевод и картинку, на которой изображена названная вещь. Зайдите в раздел «Мой словарь» и подберите для каждого изучаемого слова видеопример. Так вы еще и услышите его использование в речи.

Разговаривайте на английском

Разговорная практика — главное упражнение для всех, кто учит иностранный язык. В процессе беседы мы используем все накопленные знания и навыки: нужно не только понять собеседника, но и поддержать разговор — ответить вовремя, подобрать верные слова и построить фразу. Делая все это, вы переводите накопленный запас знаний из пассивного в активный, а значит, новые слова запоминаются быстрее, старые — надежно оседают в памяти, а сами вы прямо на ходу учитесь реагировать на живую речь.

Не бойтесь помогать иностранцам, заблудившимся в метро. Пока вы переживаете по поводу своего неидеального произношения, они точно так же волнуются из-за того, что не могут сориентироваться на местности. Говорите так, как можете, — собеседник обязательно вас поймет, в крайнем случае переспросит дважды. Даже один успешный опыт коммуникации с иностранцем гарантированно повысит ваше мнение о своих способностях и подстегнет к изучению английского.

Рекомендуем: Если вы хотите учить английский комплексно, попробуйте авторскую методику Puzzle English — «Метод Тичера». Это учебная программа, состоящая из видеоуроков, упражнений и, конечно, экзаменов. Кроме того, в нее входят регулярные консультации с преподавателями, которые не только проведут разбор ошибок, но и составят дальнейший план занятий. Учиться по «Методу Тичера» можно при любом уровне знаний. Кроме того, у Puzzle English есть тематические курсы — деловой английский и занятия для путешественников. А если выберете тариф «Все включено», получите доступ ко всем упражнениям Puzzle English на неограниченный срок. Прямо сейчас действует акция: пройдите тест из пяти вопросов и получите скидку 10% за каждый правильный ответ (скидка не распространяется на тариф «Все включено» и занятия с живыми преподавателями.