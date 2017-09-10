Футбольный матч топового европейского чемпионата впервые судила женщина. Кто она?

Матч третьего тура немецкой Бундеслиги между «Гертой» и «Вердером» закончился со счетом 1:1. Эта не особенно примечательная встреча войдет в историю из-за главного арбитра: впервые игру топовой европейской лиги судила женщина. «Медуза» рассказывает о Бибиане Штайнхаус, прошедшей путь от полицейского до.

Опытный профессионал. И работала в полиции! 38-летняя Бибиана Штайнхаус далеко не первый год в футболе. В юности играла сама, но карьера не задалась, и с 16 лет она бросила серьезные тренировки и постепенно стала пробовать себя в роли арбитра — вдохновилась примером отца, который тоже был рефери. Свой первый матч Бибиана отсудила в 1995-м. Спустя 10 лет она получила статус арбитра международной категории FIFA. С 2007-го судила матчи мужской второй Бундеслиги. В первой Бундеслиге Штайнхаус тоже работала — но только в качестве четвертого резервного судьи. В женском футболе Штайнхаус уже некуда расти. Она судила несколько ключевых матчей — например, финал олимпийского турнира в Лондоне и финал Лиги чемпионов 2017 года. Помимо судейской, у Штайнхаус есть и другая профессия — она долгое время совмещала работу в полиции с обслуживанием матчей.

Мастерски ведет себя в сложных ситуациях. Как бы хорошо ни судила Бибиана Штайнхаус, ей приходится сталкиваться с шутками и покровительственным отношением со стороны мужчин — футболистов и тренеров. И она отлично умеет справляться с такими ситуациями. В 2014 году Штайнхаус пришлось выяснять отношения с одним из самых известных тренеров в современном футболе — Пепом Гвардиолой. Она работала в качестве резервного арбитра на матче между «Баварией» и «Боруссией Менхенгладбах». Гвардиола сначала саркастически начал пожимать руку Штайнхаус, потом пытался похлопать по плечу, но судья отреагировала спокойно и профессионально.

Fourth Official Coolly Shrugs Off Animated Pep Bundesliga

Мастерски реагирует на глуповатые шутки. 12 августа 2017 года во время кубкового матча «Баварии» с «Кемницером» звезда мюнхенцев Франк Рибери решил подшутить на судьей и перед тем, как исполнить штрафной, развязал ей шнурки. Над судьями-мужчинами так обычно не подшучивают — хотя бы потому что за это можно легко получить желтую карточку. Но Штайнхаус отреагировала на шутку Рибери так, как надо реагировать на шутку — улыбкой. Позже она сказала, что сочла поступок футболиста жестом гостеприимства.

Ribery kadın hakemin ayakkabısının bağcığını çözdü Son Dakika Haberleri

Мастерски держится в неловких ситуациях. В 2010 году во время матча второй Бундеслиги игрок «Герты» Питер Неймайер пытался похлопать главного арбитра по плечу, но перепутал плечо с грудью. Штайнхаус прекрасно справилась с этой ситуацией.

The Boob-Swipe Peter Niemeyer vs referee Bibiana Steinhaus SteviePee KingofAwesomer

Футболисты едва ли будут списывать ошибки Штайнхаус на ее пол. Во-первых, профессионализм Штайнхаус не вызывает сомнений — если она попадает в новости, то из-за курьезов вроде случая С Неймайером, но не из-за грубых судейских оплошностей. Во-вторых, в Бундеслиге за оскорбительные комментарии можно понести наказание. В 2015 году игрок дюссельдорфской «Фортуны» Керем Демирбай получил от Штайнхаус красную карточку и сказал ей, что женщинам не место в футболе. После этого полузащитник получил дисквалификацию на пять матчей и его заставили судить футбольный матч девочек. Штайнхаус позже раскритиковала эту идею — она сказала, что судейство не может служить наказанием.