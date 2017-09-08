Российским школьникам раздают «электронные учебники», выпущенные «Ростехом». Они выглядят как американский планшет пятилетней давности

С начала учебного года российским школьникам начали раздавать планшеты, выпущенные дочкой госкорпорации «Ростех». Пилотный проект подконтрольного «Ростеху» Национального центра электронного образования (НЦЭО) с 1 сентября 2017-го стартовал в школах четырех муниципальных образований Свердловской области, включая Екатеринбург и Нижний Тагил. По словам гендиректора НЦЭО Константина Козлова, проект станет самым масштабным среди программ по электронному образованию в России — в нем поучаствуют больше 10 тысяч школьников и больше 700 учителей. На реализацию пилотного проекта центр уже потратил 300 миллионов рублей; до конца года планируют вложить еще 150 миллионов.

Разработчики рассчитывают, что планшет заменит в школах учебники и тетради. Всего школьникам бесплатно раздадут больше восьми тысяч планшетов с двумя экранами. «Устройство выполнено в виде книги: один экран обычный, другой — на электронных чернилах. То есть соблюдены все нормы , дисплей с электронными чернилами не вредит зрению учеников. Тогда как на другом, цветном экране школьники могут просматривать различные презентации, проигрывать ролики и прочие медиафайлы. Оба экрана сенсорные, то есть на них можно писать», — рассказывал Козлов. Планшет работает на платформе Android, размер каждого экрана — 10 дюймов, вес — полтора килограмма.

В компании настаивают, что этот планшет — российская разработка. В НЦЭО неоднократно подчеркивали, что планшет разработан в России, хотя и собирается на китайском заводе Foxconn. В дальнейшем серийный выпуск должен осуществляться на мощностях «Ростеха». По словам Козлова, планшет разработала «группа изобретателей», которые начали свою работу в 2011 году в рамках задания Российской академии наук по исследованию возможностей электронного образования в РФ. Интеллектуальные права на планшет принадлежат НЦЭО; официального названия у него пока нет. Примерная стоимость устройства — около 30 тысяч рублей, в будущем она может опуститься до 20 тысяч. По словам руководства НЦЭО, планшет планируется доработать и выпустить на рынок.

Екатеринбургские журналисты заметили, что «российский планшет» очень напоминает американское устройство, разработанное в 2012 году. Журналисты издания Znak.com сходили в екатеринбургские школы и рассказали, что ученикам выдали планшет марки enTourage eDGe, который был выпущен американской компанией Pleiades Publishing еще в 2012 году. Издание отметило, что планшет включается около трех минут, а черно-белый экран работает только с помощью стилуса. Набор приложений в планшете сильно сокращен и включает только необходимое для учебы, не установлен даже браузер. Планшет работает на операционной системе Android 2.2.1, выпущенной в 2010 году. В интернет-магазинах такой планшет сейчас стоит около 30 долларов.

В учебном заведении, которое посетили журналисты, планшеты используются в начальной школе и в 5-9 классах на химии и биологии. Учительница из школы сказала журналистам, что «такие устройства будут полезными, когда они будут в три раза быстрее, чем сейчас». По данным Znak.com, еще в 2010 году издательство «Академкнига/Учебник» поставляло в школы Москвы, Томска, Челябинска и Магнитогорска аналогичное устройство для школьников, сделанное на базе того же планшета enTourage eDGe, причем «Ростех» в то время в проекте не участвовал. К созданию электронного учебника корпорация приступила позже, и в 2015 году ее глава Сергей Чемезов показал президенту Владимиру Путину похожий гаджет с двумя экранами на основе YotaPad. Чемезов называл разработку полностью российской. При этом планшет на основе YotaPad заметно отличается от выданного школьникам из Екатеринбурга — он выглядит гораздо современнее.

Директор НЦЭО по технологиям и развитию Артур Аухадеев в разговоре с «Медузой» признал, что при создании планшета использовались разработки издательства «Академкнига/Учебник», однако интеллектуальные права на них уже принадлежат «Ростеху». Кроме того, многие сотрудники издательства, работавшие в 2010 году над проектом «электронного учебника», сейчас работают в «Ростехе».

В дочке «Ростеха» отвергают информацию о том, что школьникам выдали устаревшие американские планшеты. Аухадеев пояснил «Медузе», что действительно в основе планшета, выданного школьникам, лежит форм-фактор (то есть конструкция) планшета enTourage eDGe, права на использование которого были выкуплены у американской компании еще в 2010 году. Аухадеев подчеркнул, что после этого планшет был серьезно доработан технически — в устройстве применены сразу несколько запатентованных россиянами технических решения. Кроме того, у американских планшетов был резистивный экран (для работы только одним пальцем), а у российского — емкостный (позволяет работать несколькими пальцами). Также российское устройство оснащено двумя камерами, а не одной, и имеет ударопрочный корпус. Наконец, подчеркнул Аухадеев, специально для планшета НЦЭО разработано собственное программное обеспечение.

«Софт планшета на 100% является собственной разработкой, хард более чем на 60% отличается от приведенного в качестве примера в [вышедшей на Znak.com] статье», — подчеркивал гендиректор НЦЭО Козлов. «Эти два устройства нельзя даже сравнивать», — добавил Аухадеев. Тем не менее, он признал, что планшет работает на устаревшей, но доработанной версии Android.

В НЦЭО объяснили высокую стоимость планшета. Директор по технологиям центра Артур Аухадеев сказал «Медузе», что стоимость в 20-30 тысяч рублей объясняется написанными специально для планшета учебными программами и «сложными техническими решениями», в числе которых адаптированная под школьные нужды возможность работы на двух экранах. «Примерная стоимость была названа для понимания публики. Школьники получают планшеты бесплатно», — сказал Аухадеев. В дальнейшем НЦЭО выпустит новую версию планшета с улучшенными техническими характеристиками.

Проект планируется распространить на другие регионы. Итоги пилотного проекта в Свердловской области будут подведены НЦЭО в 2018 году, сообщил Аухадеев «Медузе». Задача проекта — изучить, как меняется успеваемость учеников, вооруженных планшетами, готовы ли учителя к внедрению устройства вместо учебников, необходимо ли повышение их квалификации и сколько будет стоить внедрение гаджетов. На основе этого НЦЭО рассчитывает разработать «модель построения электронного образования» для всей России, ее внедрение займет восемь-десять лет.

По данным Роспотребнадзора, в прошлом учебном году в российских школах учились 14,6 миллиона детей. Таким образом, при цене планшета в 20 тысяч рублей его внедрение для всех школьников обошлось бы бюджету в 290 миллиардов рублей. На закупку обычных бумажных учебников в 2016-м из бюджета выделено 8,3 миллиарда рублей.