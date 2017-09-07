В России кончаются автомобильные номера и их надо менять. Это правда? (Спойлер: нет)

Цитата

«Регионы [на автомобильных номерах] уже давно потеряли актуальность, из-за физический нехватки номеров в ряде регионов сегодня нужна новая конфигурация . Скорее всего, будут вводиться номера, похожие на европейские — в них будет четыре цифры, четыре буквы, флажок и надпись RUS », — об этом рассказал источник «Газеты.ру», знакомый с обсуждением в правительстве.

Хотя МВД уже официально опровергло скорую реформу, «Медуза» решила разобраться, есть ли проблема с нехваткой номеров — и поможет ли новая схема.

В России проблема с количеством номеров?

Нет. Сейчас автомобильный номер в России состоит из двух частей: непосредственно номер вида А111АА и трехзначный код региона (например, последний московский код 799). В номере используют только те буквы, которые есть и в русском, и в латинском алфавитах — их всего 12 (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У, Х). Это означает, что номер из трех букв и трех цифр дает почти два миллиона комбинаций на каждый код региона:

12 x 1000 x 12 x 12 = 1 728 000

Уже при создании этих номеров в 1999 году одного кода хватило не всем регионам — Москва сразу получила два (77 и 99). Через три года ГИБДД решила, что 100 кодов не хватит и их сделали трехзначными. Например, сейчас у Москвы уже восемь кодов (77, 97, 99, 177, 197, 199, 777, 799) — это почти 14 миллионов разных номеров (хотя суммарно в Москве и Подмосковье зарегистрированы только восемь миллионов машин).

А всего таких кодов хватит на 1,7 миллиарда номеров (просто умножьте результат предыдущего уравнения на тысячу). Учитывая, что пока количество машин в стране только подбирается к 60 миллионам, номера закончатся очень нескоро. Заявления другого источника «Газеты.ру», что этого формата хватит только на 10 лет, выглядят неубедительно.

Новый формат вмещает больше номеров?

Нет. По утверждению источника «Газеты.ру», в номерах хотят писать четыре буквы и четыре цифры:

12 x 12 х 12 х 12 х 10000 = 207 360 000

Получается, что комбинаций будет всего в три-четыре раза больше, чем уже автомобилей на дорогах. И в восемь раз меньше, чем в текущем формате!