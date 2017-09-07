Кентукки лишают единственной клиники, где делают аборты Штат может оказаться единственным в США, где легально нельзя будет прервать беременность

В США начинается судебное разбирательство по поводу лицензии хирургического центра для женщин EMW в городе Луисвилль, штат Кентукки. Власти штата считают, что там неподходящие условия для абортов — и требуют закрыть клинику. Во всем Кентукки больше нет ни одного медицинского учреждения, где можно прервать беременность; если клинику закроют, аборт в штате сделать нельзя будет вообще. «Медуза» рассказывает, почему в Кентукки с ведома губернатора штата закрывают центры планирования семьи.

В Кентукки на 4 миллиона человек всего одна клиника, проводящая аборты. Хирургический центр для женщин EMW находится в Луисвилле, крупнейшем городе штата, он работает с 1980 года. Это частная клиника, которая специализируется исключительно на прерывании беременности по желанию женщины. Центр, как утверждается на его сайте, работает в соответствии со строгим законодательством Кентукки: например, женщины, решившиеся на аборт, обязаны пройти консультацию, а врач, который осуществляет прерывание беременности, должен послушать сердцебиение плода и показать женщине результаты ультразвука и описать, как выглядит эмбрион. Женщина имеет право отвести взгляд или заткнуть уши в этот момент. Еще до начала 2017-го в штате было две клиники, где можно сделать аборт: вторая работала в городе Лексингтон, но под давлением властей вынуждена была закрыться.

Такая же ситуация еще в шести штатах. В Северной и Южной Дакоте, Миссисипи, Миссури, Вайоминге и Западной Виргинии осталось по одной клинике, производящей аборты. В этих штатах сильны консервативные настроения, а местные власти в последние годы ужесточают законодательство, связанное с абортами, и создают условия, в которых клиники вынуждены закрываться. В Миссисипи такая ситуация сложилась еще в 2006 году, и единственная клиника, производящая аборты, постоянно судится с властями и противостоит консервативным активистам. В целом в США действительно снижается запрос на аборты, сейчас количество прерываний беременности находится на рекордно низком уровне и составляет менее миллиона подобных операций в год. Как пишет Vice, в первую очередь это связано с распространением контрацептивов.

Власти не могут запретить аборты, поэтому ужесточают требования к центрам планирования семьи. В случае с Кентукки этот процесс перешел в острую фазу после прихода к власти в 2015 году губернатора-республиканца Мэтта Бэвина. Он называет себя «бесцеремонным » и активно борется против абортов. Всего за два года он обязал учреждения, прерывающие беременность, не только получать специальные лицензии, но и заключать соглашения с обычными клиниками на случай, если понадобится экстренная помощь.

Именно это соглашение и стало поводом для закрытия EMW. Как утверждают представители центра, у них была такая договоренность, но в марте этого года власти штата внезапно решили, что она не соответствует новым требованиям. О том, что необходимо заключить какое-то новое соглашение, клинику никто не уведомил. До прихода Бэвина к власти центры планирования семьи и частные клиники, проводящие аборты, сталкивались с протестами консервативной части населения, но никогда прежде на них так не давили власти, говорят в EMW.

Центр в Луисвилле продолжает борьбу за существование. В среду, 6 сентября, начался судебный процесс, в рамках которого EMW добивается признания требований властей штата излишними. В настоящее время клиника работает только благодаря этому иску: формально она уже признана не соответствующей правилам, но суд на время разбирательства приостановил запрет на работу. Руководство клиники говорит, что никакой необходимости договариваться с обычными больницами на обслуживание пациенток в случае осложнений нет: они и так обязаны принимать любого человека в случае угрозы здоровью. Власти штата утверждают, что борются за права женщин и беспокоятся об их здоровье. Иск будет рассматриваться несколько дней. Если клиника проиграет, то Кентукки станет первым штатом в США, жителям которого нужно будет ради аборта ехать в другой регион.