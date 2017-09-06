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Именем создателя бесплатной базы научных публикаций назвали насекомое. Она пожаловалась на травлю и заблокировала сайт для ученых из России

Meduza
10:48, 6 сентября 2017
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Александра Элбакян

Krassotkin / Wikimedia Commons

В сентябре 2011 года студентка из Казахстана Александра Элбакян создала сайт Sсi-Hub — базу данных, в которой можно найти публикации главных научных изданий мира. Ресурс предоставляет бесплатный доступ и к статьям из изданий, подписка на которые стоит десятки тысяч долларов — их скачали около 75 миллионов раз. В сентября 2017-го Элбакян заблокировала доступ к сайту для всех российских пользователей. Она обиделась на российских ученых за то, что те высмеивали ее политические взгляды и назвали в ее честь насекомое-паразита.

Основательница Sci-Hub Александра Элбакян — специалист по нейрокомпьютерным интерфейсам; она придерживается коммунистических взглядов и выступает за свободу распространения информации. Ее сайт позволяет скачать статьи из научных журналов совершенно бесплатно, тогда как сами научные журналы продают материалы довольно дорого — до 70 долларов за отдельную статью; подписка может стоить и вовсе десятки тысяч долларов. Тексты для проекта Элбакян получает благодаря добровольцам из разных стран, которые работают или учатся в университетах и имеют доступ к платным подпискам.

По состоянию на конец 2016 года на сервере хранилось более 60 миллионов публикаций. Журналисты The New York Times сравнивали Элбакян с Эдвардом Сноуденом. В декабре 2016-го журнал Nature, одно из самых авторитетных научных изданий мира, включил Элбакян в десятку людей, оказавших в том году существенное влияние на науку.

Молекулярный биолог и младший научный сотрудник Института биоорганической химии РАН Виталина Киргизова рассказала «Медузе», что дата основания сайта совпала с началом ее собственной активной научной работы: «Вкладка с сайтом у меня открыта большую часть времени. Невозможно было представить постановку экспериментов в молекулярно-биологической лаборатории или сборке генома без него. Мы с моими друзьями жертвовали средства на работу сайта, когда объявлялся краудфандинг. Даже был лозунг: вместо покупки бутерброда „треугольник“ и кофе, пожертвуй на благо науки 150 рублей».

Деятельность Sci-Hub много раз приводила к конфликтам. Например, в июне 2017 году одно из крупнейших издательств мира Elsevier выиграло в окружном суде Нью-Йорка у Sci-Hub иск на 15 миллионов долларов — за пиратское распространение 100 научных статей, права на которые принадлежали Elsevier. Правда, у Элбакян нет активов в США, поэтому о возмещении пока речи не идет. «Запрошенная сумма больше того, что проект собрал и потратил за несколько лет работы», — заявила Элбакян «Медузе».

С российскими учеными основательница Sci-Hub конфликтует не из-за денег. Публичным это противостояние стало в октябре 2015 года, когда было объявлено о закрытии благотворительного фонда «Династия» — он помогал, в том числе и науке, но был признан в России «иностранным агентом». После этого его основатель Дмитрий Зимин сказал, что закрывает проект. Не разделявшая либеральных взглядов руководства фонда Элбакян удалила из своей группы «ВКонтакте» всех, кто высказался в поддержку «Династии». На этом она не остановилась и создала опрос, где пользователи должны были выбрать: фонд «Династия» или Sci-Hub. После чего еще раз провела чистку в своем сообществе и удалила тех, кто выбрал фонд.

По мнению российских коллег, Элбакян слишком жестко и нетерпимо реагирует на тех, у кого другая точка зрения на общественно-политические процессы.

Российский биолог, популяризатор науки и лауреат премии «Просветитель» Александр Панчин не раз критиковал Элбакян за резкие реакции. По его словам, обиды на научное общество у девушки начались давно. «Бывает так, что человек делает полезный проект, и ты изо всех сил стараешься симпатизировать ему. Ты видишь, что у него странные тараканы в голове, но ты готов их игнорировать. И переходы на личности можно потерпеть. Но иногда никакого первоначального кредита доверия и уважения не хватает, чтобы продолжать думать о человеке хорошо», — объяснял он.

Окончательно Элбакян поссорилась с российским научным сообществом, когда Андрей Халаим, младший научный сотрудник лаборатории систематики насекомых Зоологического института РАН, в конце августа назвал новый вид паразитического насекомого в честь Элбакян — и объявил об этом. Та в ответ закрыла сайт для пользователей из России и назвала произошедшее «крайней несправедливостью», так как по ее мнению, настоящими паразитами являются научные издательства.

«Название нового вида, вероятно, стало поводом или „последней каплей“, — говорит Халаим. — Но описание вида и его наименование в честь Александры — это благодарность за создание сайта и признание ее вклада в развитие науки. Об этом написано в посвященной новому виду статье. Реакция Александры для меня полная неожиданность. К слову, описанный таксон — это не паразит, а паразитоид, по своей сути это хищник, хищная оса».

Элбакян рассказала «Медузе», что независимо от намерений ученого, получилось некрасиво: «Если мой проект действительно так полезен, то он заслуживает большего уважения. Кстати, в Китае жуков имени [председателя КНР] Си Цзиньпина пришлось переименовывать».

На сайте Sci-Hub Элбакян написала, что «подвергается травле» со стороны российской либеральной оппозиции. «Эти люди пользуются всеобщей поддержкой, некоторые даже занимают высокие посты в Российской Академии Наук и получают не только престижные научные премии, такие как „за верность науке“ и „Просветитель“, но и одобрительные похлопывания по плечу за оскорбления в адрес Александры <…> В связи с такой народной любовью работу на территории данной страны разумно будет прекратить <…> Варитесь в своем дерьме сами, а мне это тоже надоело, российская наука с возу — кобыле легче», — говорится в ее обращении на Sci-Hub.

В разговоре с «Медузой» она добавила, что в России «у науки будущего нет» и назвала блокировку сайта символическим жестом. «У меня нет цели кого-то угнетать. Надо, чтобы люди осознали то, что происходит. Я хотела бы услышать извинения и публикацию материалов, опровергающих ложь, которая про меня распространялась, а также официального признания важности таких проектов, как Sci-Hub», — рассказала Элбакян «Медузе».

«Одно дело обижаться на конкретных людей, а другое — на всех отечественных ученых, — парирует в беседе с „Медузой“ лауреат премии „Просветитель“ Александр Панчин. — В российской науке есть проблемы, но и много хороших исследователей и проектов. Ее труд многие ценят. Нельзя запретить человеку обижаться. Плохо только, что от обиды одного человека зависит судьба важного проекта».

Александра Сивцова

Александра Сивцова

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