Митинг в поддержку мусульман Мьянмы в Грозном. Видео

В Грозном 4 сентября прошел многотысячный митинг в поддержку мусульман, которые подвергаются преследованиям в Мьянме. Провести акцию предложил глава Чечни Рамзан Кадыров. Власти Мьянмы обвиняют представителей народа рохинджа, исповедующего ислам, в нападениях на полицейских, против рохинджа проводится спецоперация. В столкновениях за неделю погибли несколько сотен человек. В Мьянме ислам исповедуют 4,3 процента населения. Большинство жителей страны — буддисты.