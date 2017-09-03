Как работает незрячий программист. Рассказывает он сам

На этой фотографии финский программист Тука Ояла. Он работает в компании Vincit в Тампере. «Чего-то здесь не хватает, подумаете вы взглянув на нее», — пишет он на сайте компании. На столе нет монитора и мышки, поскольку Ояла ими не пользуется. Монитор ему не нужен, поскольку Ояла все равно не видит — он незрячий. Мышкой программист не пользуется, поскольку ему удобнее работать на клавиатуре.

В своей работе Тука Ояла пользуется программой, которая зачитывает текст с экрана, но это не голосовой помощник, к которым все уже привыкли. Робот зачитывает программисту текст со скоростью 450 слов в минуту, это в два с лишним раза быстрее, чем говорят люди.

При этом Ояла использует робота, который читает даже английский текст с финским «акцентом». На сайте Vincit можно послушать, как произносится текст — разобрать почти ничего невозможно. Поскольку текст произносится построчно, для Тукы Оялы все страницы в интернете выглядят так, будто их скопировали в блокнот и зачитали.

Как рассказывает программист, он также использует брайлевский дисплей. По его словам, с ним читать код быстрее. Тем не менее, ему все равно приходится знакомиться с каждой строчкой. Ояла замечает, что несмотря на это, для него, как и для зрячих программистов, важны отступы, с которыми код удобнее читать. Про отступы ему сообщает голосовая программа.

Пример программы на языке Python c отступами. И без отступов. Такая программа не запустится, поскольку в Python отступы обязательны.

Также, как рассказывает Ояла, ему удобнее, когда изменения в коде отображаются с помощью плюсов и минусов, как на GitHub, а не с помощью цветов, как в некоторых других программах. «Плюс и минус произнести быстрее, чем какой-нибудь замысловатый оттенок красного», — пишет разработчик.

По словам Тукы Ояла, ему приходилось работать не только с , но и . Как рассказывает программист, однажды он две недели работал над изменением Angular-приложения, и при этом ему не пришлось ничего менять в визуальной части, которую видит пользователь.