ГИБДД ожидает резкого роста смертей на дорогах. Этому стоит верить? (Спойлер: нет)
Виталий Невар / ТАСС / Scanpix / LETA
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«ГИБДД готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный, в частности, старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике и рядом других факторов», — пишет в номере от 1 сентября «Коммерсант», ссылаясь на стратегию безопасности дорожного движения до 2023 года.
Документ не опубликован, но, по данным газеты, рост числа погибших может произойти по следующим причинам:
- неконтролируемый рост числа автомобилей,
- старение автопарка (половина машин старше 10 лет),
- отсутствие контроля за техническим состоянием машин,
- недостаточно быстрое строительство дорог,
- повышение среднего возраста водителей.
Все действительно так плохо?
Предсказать, вырастет ли число погибших в ДТП, не можем ни мы, ни ГИБДД. Но можно разобраться, действительно ли так резко изменились те показатели, о которых пишет «Коммерсант».
Количество автомобилей в России растет, как и росло всегда год от года. Что понимается под «неконтролируемым ростом», непонятно. Зато известно, что с 2012 года как продажи, так и производство новых машин в России неуклонно падает. По продажам ситуация уже откатилась к показателям 2009 года. Иными словами, с количеством автомобилей ситуация скорее стабилизировалась, но не ухудшилась.
Старение автопарка — действительно серьезная проблема, но, опять же, не новая. «Коммерсант» пишет, что половина машин в России старше 10 лет. Такое же состояние было, например, в 2013 году, причем с тех пор ситуация принципиально не поменялась (50,9% сейчас против 49,9% тогда).
Техническое состояние автомобилей, а точнее, контроль за ним — прямая обязанность ГИБДД. Действительно, с 2012 года число ДТП из-за технических неисправностей каждый год растет и за пять лет увеличилось в пять раз. Почему это происходит, неизвестно: ГИБДД изменение статистики никак не объясняет. Общее количество ДТП при этом снижается неуклонно с 2013 года.
Протяженность дорог в России действительно практически не меняется в последние годы. По данным Росстата, за 10 лет протяженность дорог удвоилась, но прирост за последний год составил только 1,2%.
Данные о среднем возрасте водителей ГИБДД не раскрывает. При этом количество выданных водительских удостоверений в последнее время сократилось: в 2015 году права впервые получили 1,59 миллиона водителей, а в 2013-м — 1,79 миллиона.
Зачем ГИБДД пугает тем, что все будет плохо?
Мы не знаем, но ведомство может сгущать краски. Дело в том, что сейчас ГИБДД уже «перевыполнила» план по сокращению числа смертей, который сама себе поставила в целевой программе на 2013–2020 годы. К концу 2016 года (20,3 тысячи погибших) сокращение смертности уже «обогнало» заложенные в программе планы на три следующих года. То есть если предположить, что ведомству понадобится дополнительное финансирование, обосновать его будет нечем, статистика и так хорошая.
В публикации «Коммерсанта» фигурируют те же цифры, которыми ГИБДД «пугала» правительство в описании старой программы. Четыре года назад ведомство предупреждало, что если не продолжать системно бороться со смертностью при ДТП, к 2020 году число погибших на дорогах достигнет более 30 тысяч человек (против нынешних 20). В прошлый раз ГИБДД это не помогло — программу сократили в три раза. Но даже в таких условиях число погибших сократилось на 27%.
Как ГИБДД хочет с этим бороться?
В материале «Коммерсанта» подчеркивается, что никаких конкретных мер по борьбе с упомянутыми проблемами в стратегии не перечислено. ГИБДД просто хочет формировать «негативное отношение к нарушителям» и ставить больше камер для выписывания штрафов.