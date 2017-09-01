ГИБДД ожидает резкого роста смертей на дорогах. Этому стоит верить? (Спойлер: нет)

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«ГИБДД готовится к тому, что после 2018 года в России произойдет резкий рост погибших в ДТП, вызванный, в частности, старением водителей и автопарка, неконтролируемой автомобилизацией населения на фоне сохранения проблем в экономике и рядом других факторов», — пишет в номере от 1 сентября «Коммерсант», ссылаясь на стратегию безопасности дорожного движения до 2023 года.

Документ не опубликован, но, по данным газеты, рост числа погибших может произойти по следующим причинам:

неконтролируемый рост числа автомобилей,

старение автопарка (половина машин старше 10 лет),

отсутствие контроля за техническим состоянием машин,

недостаточно быстрое строительство дорог,

повышение среднего возраста водителей.

Все действительно так плохо?

Предсказать, вырастет ли число погибших в ДТП, не можем ни мы, ни ГИБДД. Но можно разобраться, действительно ли так резко изменились те показатели, о которых пишет «Коммерсант».

Количество автомобилей в России растет, как и росло всегда год от года. Что понимается под «неконтролируемым ростом», непонятно. Зато известно, что с 2012 года как продажи, так и производство новых машин в России неуклонно падает. По продажам ситуация уже откатилась к показателям 2009 года. Иными словами, с количеством автомобилей ситуация скорее стабилизировалась, но не ухудшилась.

Старение автопарка — действительно серьезная проблема, но, опять же, не новая. «Коммерсант» пишет, что половина машин в России старше 10 лет. Такое же состояние было, например, в 2013 году, причем с тех пор ситуация принципиально не поменялась (50,9% сейчас против 49,9% тогда).

Техническое состояние автомобилей, а точнее, контроль за ним — прямая обязанность ГИБДД. Действительно, с 2012 года число ДТП из-за технических неисправностей каждый год растет и за пять лет увеличилось в пять раз. Почему это происходит, неизвестно: ГИБДД изменение статистики никак не объясняет. Общее количество ДТП при этом снижается неуклонно с 2013 года.

Протяженность дорог в России действительно практически не меняется в последние годы. По данным Росстата, за 10 лет протяженность дорог удвоилась, но прирост за последний год составил только 1,2%.

Данные о среднем возрасте водителей ГИБДД не раскрывает. При этом количество выданных водительских удостоверений в последнее время сократилось: в 2015 году права впервые получили 1,59 миллиона водителей, а в 2013-м — 1,79 миллиона.

Зачем ГИБДД пугает тем, что все будет плохо?

Мы не знаем, но ведомство может сгущать краски. Дело в том, что сейчас ГИБДД уже «перевыполнила» план по сокращению числа смертей, который сама себе поставила в целевой программе на 2013–2020 годы. К концу 2016 года (20,3 тысячи погибших) сокращение смертности уже «обогнало» заложенные в программе планы на три следующих года. То есть если предположить, что ведомству понадобится дополнительное финансирование, обосновать его будет нечем, статистика и так хорошая.

В публикации «Коммерсанта» фигурируют те же цифры, которыми ГИБДД «пугала» правительство в описании старой программы . Четыре года назад ведомство предупреждало, что если не продолжать системно бороться со смертностью при ДТП, к 2020 году число погибших на дорогах достигнет более 30 тысяч человек (против нынешних 20). В прошлый раз ГИБДД это не помогло — программу сократили в три раза. Но даже в таких условиях число погибших сократилось на 27%.

Как ГИБДД хочет с этим бороться?

В материале «Коммерсанта» подчеркивается, что никаких конкретных мер по борьбе с упомянутыми проблемами в стратегии не перечислено. ГИБДД просто хочет формировать «негативное отношение к нарушителям» и ставить больше камер для выписывания штрафов.