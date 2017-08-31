В 1437 году астрономы наблюдали вспышку на небе. Спустя почти 600 лет их коллеги выяснили, что это была за звезда

В марте 1437 года астрономы обнаружили в хвосте созвездия Скорпион новую звезду. Она ярко сияла на небе две недели, а потом исчезла. Следующие 600 лет никто не знал, что это была за звезда. Ученые лишь пришли к выводу, что это была новая.

Новая, или Nova — это система из двух звезд, в которой белый карлик поглощает богатое водородом вещество со звезды-компаньона. По словам астрофизика Майкла Шары, белый карлик накапливает объем водорода сопоставимый с Тихим океаном. В итоге происходит термоядерный взрыв. Вспышку можно наблюдать в течение нескольких дней или месяцев.

Астрофизик из Американского музея естественной истории Майкл Шара разыскивал звезду, упомянутую корейскими астрономами, около 30 лет. И наконец нашел! Статья Шара и его коллег опубликована в журнале Nature.

После многих лет безуспешных поисков Майкл Шара расширил область поиска и обнаружил рядом с хорошо известной туманностью двойную систему примерно в двух тысячах световых лет. Чтобы убедиться, что это та самая система, нужно было изучить старые снимки неба, и посмотреть, как она двигалась.

Относительно современных снимков 1980-х и 1990-х оказалось недостаточно, чтобы определить, где находилась двойная звезда в 1437 году. Тогда астрономы изучили фотопластинки 1923 и 1942 года. Когда они вычислили траекторию системы, то поняли, что в 1437 году она находилась как раз в центре туманности. Оказалось, что это не туманность, а облако газа и пыли, оставшееся после взрыва.

В беседе с The Atlantic, Майкл Шара сказал, что найти эту систему — это то же самое, что найти иголку среди миллиарда стогов сена.