Задушили ребенка из зависти к отцу Во Франции 30 лет выясняют, кто убил четырехлетнего мальчика. Расследование привело к еще двум смертям

16 октября 1984 года в деревне на северо-востоке Франции пропал четырехлетний Грегори Вильмен. Вскоре его тело нашли связанным в реке. Расследование этого убийства не завершено до сих пор, но уже привело к смерти еще двух человек. Один из них — следователь, совершивший самоубийство летом 2017 года после появления новых подозреваемых. Вот что известно о «деле Грегори», в котором не могут поставить точку более 30 лет.

Кристин Вильмен, мать четырехлетнего Грегори, заметила пропажу сына днем 16 октября 1984 года. Мальчик играл во дворе, но не откликнулся, когда мать позвала его. Вильмен объехала всех соседей по деревеньке Лепанж-сюр-Волонь, но никто из них не видел ее сына. Его тело нашли через несколько часов в реке. Грегори связали по рукам и ногам и задушили веревкой, после чего уже умершего мальчика бросили в воду.

Основным направлением расследования сразу стала возможная месть отцу мальчика Жан-Мари Вильмену. В тот же день кто-то позвонил его брату Мишелю и сказал: «Я отомстил шефу [Жан-Мари] и похитил его сына. Я задушил его и бросил в реку Волонь. Мать его уже ищет, но не найдет. Я отомстил». Этот разговор состоялся еще до того, как тело мальчика нашли в реке.

Месть связывают с противостоянием внутри семьи Вильмен. Родственникам Жан-Мари не нравилось, что тот получил повышение на местном заводе. К моменту похищения сына супруги уже три года получали телефонные и письменные угрозы от . Искать «воронов» на следующий день после убийства начал 32-летний следователь Жан-Мишель Ламбер.

Проверяя почерк всех, кто мог быть причастен к убийству, полиция вышла на Бернара Лароша — двоюродного брата Жан-Мари Вильмена. Сестра жены Лароша Мюриэль Боль заявила, что в день убийства тот подъехал с ней к дому Вильмен, позвал Грегори, ушел с ним куда-то и вернулся один. Через две недели после убийства Лароша и его свояченицу Боль задержали.

Почти сразу после ареста Мюриэль Боль отказалась от своих показаний. Когда Ламбер отпустил ее, она обратилась к прессе, заявив, что Бернар Ларош также невиновен. После того как графологическую экспертизу также подвергли сомнению, Ламбер решил отпустить и Лароша. Тот вышел на свободу 4 февраля 1985 года, а уже 29 марта был застрелен отцом убитого мальчика. Жан-Мари Вильмен сдался полиции и провел в тюрьме более двух лет за убийство Лароша.

Мюриэль Боль на суде в Дижоне, 30 июня 1986 года Eric Feferberg / AFP / Scanpix / LETA

Тем временем Ламбер предъявил обвинения Кристин Вильмен: экспертиза показала, что она могла быть одним из «воронов», а значит — участвовать в убийстве сына. Ее арестовали, но освободили после одиннадцатидневной голодовки. Полностью обвинения с Кристин Вильмен сняли только через восемь лет — в 1993 году. За ненадлежащее качество следствия ей и супругу в 2004 году присудили 70 тысяч евро.

Дело об убийстве Грегори Вильмена снова открывали для повторных экспертиз в 2000, 2008 и 2013 годах. Каждый раз специалисты приходили к выводу, что собранные двадцать лет назад улики не позволяют выделить ДНК или другие следы преступника.

14 июня 2017 года, через 32 года после убийства, французская полиция задержала новых подозреваемых. Ими оказались Марсель и Жаклин Жакоб — дядя и тетя отца убитого мальчика. По версии следствия, Бернар Ларош (убитый отцом мальчика) и Мюриэль Боль похитили четырехлетнего Грегори и отвезли его к Марселю Жакобу, который убил ребенка из зависти к племяннику. В августе супругов Жакоб, а также Мюриэль Боль отпустили под подписку о невыезде. Под следствием также находится Жинет Вильмен — вдова Мишеля Вильмена, рассказавшего о звонке «ворона» в день убийства.

Не имея вещественных доказательств, полиция выстроила новое обвинение исключительно на свидетельских показаниях, полученных в ходе расследования. Система моделирования позволила найти нестыковки и выстроить хронологию событий произошедшего. На основе этих данных полиция установила подозреваемых.

Через месяц после новых задержаний, в июле 2017 года, следователя Ламбера нашли мертвым в его доме — он совершил самоубийство. В прощальной записке он раскритиковал следствие, которое теперь полагается только на результаты компьютерного анализа. Он вновь заявил, что верит в невиновность Лароша и Боль, но у него «нет сил бороться».