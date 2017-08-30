Интерпол четыре месяца разыскивал бразильского студента, который оставил зашифрованные письмена и исчез. Теперь он вернулся

В марте 2017 года на весь мир прогремела история Бруно Боржеса — студента из Бразилии, который исчез, оставив после себя 14 зашифрованных рукописей и комнату, исписанную загадочными символами. Бразильца искали несколько месяцев, но безуспешно. За это время родственники студента успели расшифровать и издать одну из его рукописей — которая тут же стало бестселлером. А спустя четыре с половиной месяца после исчезновения Боржес неожиданно вернулся домой.

Бруно Боржес пропал 27 марта 2017 года. 24-летний студент-психолог ушел из дома и исчез в неизвестном направлении. Родственники обнаружили, что из его комнаты пропала вся мебель, стены исписаны непонятными письменами и разрисованы таинственными изображениями, а посреди помещения установлена статуя итальянского философа Джордано Бруно. Кроме того, в комнате студента нашли 14 рукописных книг, написанных с применением нескольких различных шифров, а также несколько ключей и подсказок. Предположительно, они должны были помочь расшифровать рукописи и письмена на стенах, а возможно и указать, куда исчез Боржес.

Исчезновение Боржеса моментально привлекло внимание СМИ. О таинственной истории написали крупнейшие бразильские газеты, в поисках участвовали федеральная полиция Бразилии и Интерпол. В апреле студента объявили пропавшим без вести, при этом периодически появлялись сообщения, что он покинул Бразилию и может находиться в Чили или Перу. Одновременно в соцсетях обсуждались паранормальные версии исчезновения. По предположению пользователей, Бруно Боржеса могли похитить инопланетяне, поскольку в комнате нашли его портрет с пришельцами. Выдвигалась также версия о том, что он превратился в статую Джордано Бруно.

Вскоре полицейские пришли к выводу, что в основе истории лежит маркетинговый трюк. Как выяснилось, Боржес спланировал свое исчезновение не в одиночку — к проекту были привлечены друзья, которым он обещал часть прибыли в случае успеха предприятия. У одного из приятелей Боржеса обнаружился нотариально заверенный контракт, в котором родственникам и друзьям студента гарантировалось 15% от прибыли с продажи его книг — очевидно, тех самых зашифрованных рукописей. В доме еще одного приятеля обнаружилась мебель, вывезенная из комнаты студента. Обоим предъявили обвинения в даче ложных показаний полиции.

Первая из книг Бруно Боржеса вышла в июле 2017 года и стала бестселлером. Книга, получившая название «Теория поглощения знаний», была напечатана по-португальски тиражом в 20 тысяч экземпляров. Выпуском занимались родственники студента. Его сестра Габриела, в частности, уверяла, что в соцсетях расшифровали лишь «легкие шифры», недостаточные для того, чтобы прочесть рукописи. Как именно родственникам удалось расшифровать книги Бруно, она не сообщила. При этом, по ее словам, о местонахождении Бруно его семья ничего не знала. Выход второй из 14 книг запланирован на сентябрь 2017 года — при этом рукописи отправляются в печать в соответствии с порядком, который указал сам Бруно, и в основу второй книги ляжет рукопись с порядковым номером III (а не II).

Комната Бруно Боржеса Guilherme Kaminski dos Santos

Вскоре после выходе первой книги Бруно Боржес неожиданно вернулся домой. Поздним вечером 11 августа студент появился на пороге родительского дома, который покинул почти пять месяцев назад. Родные рассказали журналистам, что с Бруно все хорошо, но заявили, что жить он будет в другом месте — по крайней мере до тех пор, пока не уляжется шум вокруг его истории. В полиции сразу же заявили, что побеседуют с Бруно Боржесом — но сперва дадут ему время, чтобы он побыл с близкими. Через несколько дней студента допросили: полицейские уверены, что он спланировал исчезновение с целью привлечь к себе внимание, запустить писательскую карьеру и заработать.

Сам Боржес отвергает обвинения в попытке заработать на собственном исчезновении. 29 августа он дал первое после возвращения интервью, в котором заявил, что «рисковал жизнью, чтобы пробудить больное общество». По слова Боржеса, изоляция была для него способом «найти правду жизни». Где именно он скрывался четыре месяца, до сих пор неизвестно.