Корпорация Google представила 29 августа платформу ARCore — она позволит создавать приложения с под Android (аналогичную платформу для iOS Apple представила в июне). Пока ARCore работает только на двух моделях телефонов, но Google надеется, что в будущем приложения с дополненной реальностью заработают на миллионах устройств. «Медуза» рассказывает, что такое ARCore и как это работает.

Сначала — проморолик Google о возможностях ARCore.

Introducing ARCore Google VR

ARCore — это набор средств для разработки программ (SDK) для операционной системы Android. Разработчики могут использовать ARCore при создании своих программ для дополненной реальности.

ARCore определяет горизонтальные поверхности и следит за движением камеры. Эта платформа основана на трех ключевых технологиях:

понимание окружающего мира (чтобы находить горизонтальные поверхности и определять их размер);

отслеживание движения (чтобы виртуальный объект «стоял» на этой поверхности, несмотря на тряску телефона);

оценка освещения (чтобы виртуальный объект мог реагировать на реальный свет — отбрасывать тени или пугаться в темноте).

ARCore основана на проекте Tango. В 2014 году Google представила платформу для дополненной реальности Tango. Ее особенностью было то, что в ней использовались специальные телефоны и планшеты с дополнительными сенсорами для лучшего понимания пространства. Tango так и не привлекла внимания разработчиков, и ее можно считать мертвым проектом.

ARCore работает на обычных телефонах. В этом главное отличие от Tango: для ARCore не нужны дополнительные сенсоры, достаточно тех, что уже есть (в первую очередь камеры и гироскопа). Благодаря этому Google надеется, что приложения на базе новой платформы скоро заработают на 100 миллионах устройств. Пока, правда, поддерживаются только два телефона — Google Pixel/Pixel XL и Samsung Galaxy S8.

Здесь можно посмотреть на эксперименты с дополненной реальностью. Под экспериментами понимаются небольшие программы, использующие в том числе ARCore. Google собирает их на своем сайте, чтобы вдохновлять разработчиков на создание новых приложений.

AR Experiments: Explorations in Augmented Reality Google Developers

Google поддержит создание сайтов с дополненной реальностью. Корпорация выпустила прототипы специальных браузеров для веб-разработчиков, чтобы те тоже могли экспериментировать с новой технологией. Браузеры поддерживают и Android, и iOS.

Да, iOS! У главного конкурента Google — компании Apple — тоже есть своя AR-платформа. В июне 2017 года корпорация представила ARKit — набор инструментов для создания приложений с дополненной реальностью для айфонов и айпадов. Поддержка ARKit будет встроена в iOS 11, которая выйдет осенью.