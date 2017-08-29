Австралия автоматизирует розыск угнанных машин за 70 миллионов долларов. Программист создал прототип такой программы в одиночку

В австралийском штате Виктория власти решили создать систему поиска угнанных автомобилей. Идея состоит в том, чтобы оснастить 220 машин камерами, которые смогут распознавать знаки проезжающих мимо автомобилей и проверять, не находятся ли они в розыске. Создание системы оценивается в , то есть оснащение каждого автомобиля должно обойтись в 300 тысяч долларов.

Just published: How I replicated an $86 million project in 57 lines of code https://t.co/RYWDWFqn3Q (Open source libraries + Node.js) — Tait Brown (@taitems) August 28, 2017

Австралийский программист Тэйт Браун на досуге решил попробовать сделать что-то подобное. Он решил, что знаки машин должны распознаваться локально, чтобы не тратить деньги на передачу видео с камеры; система не должна использовать коммерческих программ и должна распознавать изображения низкого качества.

Для распознавания знаков Тэйт Браун использовал открытую библиотеку openalpr, специально созданную для этого. Ей достаточно передать изображения или видео с камеры, чтобы она перевела знаки в текст. Запрос к библиотеке можно буквально уложить в пару строк кода.

Тэйт Браун также написал программу, которая берет распознанный номерной знак и пробивает его через уже существующую систему для проверки автомобилей на угон. Вся программа заняла несколько десятков строк кода.

Для распознавания программист использовал видео с видеорегистратора. Как выяснилось, знаки определялись достаточно точно, несмотря на то, что библиотека openalpr сделана для американских номеров, а не австралийских.

Как отметил Тэйт Браун в своем посте на Medium, он понимает, что система, которую хотят создать власти, намного сложнее, чем придумал он. В частности, много денег придется потратить на хранение данных и, возможно, на тренировку алгоритмов для повышения точности распознавания. Тем не менее, Браун полагает, что система может обойтись дешевле 70 миллионов долларов.