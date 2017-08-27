По данным Росстата, в России около пяти миллионов неполных семей, где матери воспитывают детей в одиночку — это почти треть всех российских семей, где есть дети до 18 лет. Одиночное материнство считается чем-то вроде варианта нормы — отсюда и расхожая шутка про то, что в России давно узаконены однополые семьи, потому что многих воспитывали мама и бабушка. Специально для «Медузы» Кристина Сафонова поговорила с людьми, которые выросли без отцов — а потом узнали, кто они.

Подавляющее большинство людей, с которыми говорила корреспондент «Медузы», либо отказывались говорить о своих отцах вовсе, либо просили об анонимности. «Медуза» публикует два анонимных монолога и один — с реальными именем и фамилией собеседницы

Таня, 25 лет

«Мне казалось, что я сама себя воспитываю»

До пяти лет я жила вместе с мамой и ее родителями. Потом мама вышла замуж за очень богатого мужчину по имени Виктор, и мы переехали к нему. У мамы и Виктора были странные отношения. Мама говорила мне, что живет с ним из-за денег и запрещала считать его отцом. О своем родном папе я знала тогда немного — его звали Руслан, и он занимался каким-то бизнесом, а когда мне было восемь месяцев, уехал из дома и не вернулся. Полиция так и не смогла его найти. Поэтому долгое время я была уверена, что он погиб.

Мне хотелось узнать об отце больше, но на мои вопросы было некому ответить. Мама, бабушка и дедушка утверждали, что его больше нет и отказывались обсуждать эту тему. Иногда кто-нибудь из них добавлял, что если отец нас бросил, то общаться с ним не стоит. Родственников папы я не знала, а потому верила во все, что мне говорили.

Когда мне было одиннадцать, мама снова вышла замуж, и мы переехали из Москвы в Краснодарский край. У меня были очень плохие отношения с новым отчимом, Игорем. Мама говорила, что я должна смириться с ее выбором, потому что она влюблена — и если Игорь от нее уйдет, виновата буду я. Через два года отчим поднял на меня руку. Я поняла, что не смогу жить с ним под одной крышей, и уехала к бабушке и дедушке в город Дмитров Московской области.

После этого мы с мамой практически перестали общаться. Бабушка и дедушка дали мне дом и по возможности старались заменить родителей. Но часто мне казалось, что я сама себя воспитываю. Дедушка — заслуженный атомщик России — постоянно пропадал на работе, обеспечивая не только нас с бабушкой, но и новую семью моей мамы.

Бабушка и дедушка очень консервативные. Они закончили МГТУ имени Н. Э. Баумана и придают высшему образованию большое значение. Естественно, им было непросто воспитывать странного подростка с розовыми волосами. Под их давлением я все-таки поступила в университет, но так и не закончила его. Меня увлекла работа — в 16 лет я начала сама себя обеспечивать и жить отдельно. С бабушкой и дедушкой у нас сохранились очень хорошие отношения. Думаю, родители — не те, кто родил, а те, кто воспитал. В моем случае — это бабушка и дедушка. Я стараюсь помогать им, чем могу — кроме меня им не на кого рассчитывать. Правда, они до сих пор скептически относятся к моей профессии. Им кажется, что повар — это несерьезно.

«Он сразу признал во мне свою дочь»

О том, что мой отец жив, я узнала незадолго до своего совершеннолетия от маминой сестры. Она ничего не объяснила, только сказала, что мой папа не пропал без вести, и все скрывают от меня правду. Не думаю, что это было сделано из хороших побуждений — у тети плохие отношения со всеми в нашей семье. Я сразу же позвонила маме. Но вместо того, чтобы объяснить, она накричала на меня. Единственное, что мне удалось тогда узнать, — это то, что брак с моим отцом был для мамы вторым. И в один день папа просто бросил нас. После этой истории у нас с мамой начались реальные проблемы. Я не смогла простить ее за то, что она врала мне всю жизнь.

Найти отца было несложно. По имени и фамилии гугл сразу же выдал его страницу в фейсбуке. Я не похожа ни на кого из семьи, но увидев фотографию папы, поняла, что это точно он — моя копия, только постарше и мужчина. Я написала: «Привет» и, получив ответ, спросила почему он нас бросил. Отец попросил мой номер, позвонил, и мы начали общаться.

Соня Коршенбойм для «Медузы»

Он сразу признал во мне свою дочь. Сказал, что пытался меня найти, звонил, но ему не давали со мной общаться. На вопрос почему он нас бросил, папа сказал: «Такое было время. Но теперь ты будешь под моим покровительством». Вообще, первое время он требовал от меня постоянного интереса и внимания к себе. Все это было очень странно. Плюс, мама звонила без конца, говорила про отца гадости и просила прекратить с ним общаться. Вскоре подключились и дедушка с бабушкой. Дедушка рассказал, что перед отъездом мой папа украл у него документы и взял на его имя кредит. Об этом стало известно только через несколько лет, когда на дедушку подали в суд. Отец сказал мне, что не думал, что так получится.

Где-то через два месяца после знакомства папа пригласил меня к себе в гости в Петербург. Как раз тогда там был концерт 50 seconds to Mars. Я поехала с подружкой на три дня. Отец встретил нас в аэропорту. Подруга сразу сказала, что мы ужасно похожи. Он такой высокий, под два метра, полный. Но больше всего мне запомнились его многочисленные перстни и широкие цепи. Это была странная и не самая приятная встреча: мы довольно сухо поздоровались и пошли к машине, где ждал его водитель. Мне было страшно. На тот момент я уже знала, что мой папа дважды сидел.

Мы с подругой остановились в гостинице, но с отцом я виделась каждый день. Даже была у него в гостях. Обстановка у него дома произвела на меня странное впечатление — там все в сусальном золоте, джакузи с неоновой подсветкой. Оказалось, что у папы есть жена — довольно своеобразная женщина. Она делала вид, что меня не существует.

Судя по всему, мой отец занимается незаконной деятельностью, но напрямую он мне в этом не признался. Вообще, он оказался очень циничным и бесчувственным человеком. Рассказал мне много неприятных вещей, — например, о том, что никто меня особо не желал. Меня зачали только для того, чтобы он вышел из тюрьмы. Не знаю, за что именно папа сидел — эта история покрыта мраком. После этой поездки я поняла, что родственники скрывали от меня правду все эти годы, потому что хотели забыть о случившемся, как о страшном сне.

«Я сказала, что прощаю его за все»

Когда я вернулась в Москву, отец начал мне звонить и диктовать условия жизни. Говорил, что женщина не должна работать, а потому он перевезет меня в Петербург и устроит к себе в фирму. Еще он хотел выдать меня замуж за сына своего партнера, когда мне исполнится 20 лет. Я спросила, где папа был всю мою жизнь. Он разозлился и сказал, что я ему не дочь. Меня это очень сильно ранило. Потом я несколько раз звонила отцу, но он не брал трубку. Один раз мне все-таки удалось дозвониться до него с другого номера. Я сказала, что прощаю его за все. Больше мы не общались.

Детские обиды до сих пор влияют на мою жизнь. От партнеров я жду заботы и даже какого-то замещения родителей. Осознать это мне помог психотерапевт — я пошла на сеанс, потому что меня очень тревожила ситуация с мамой. Она никогда меня не понимала и не поддерживала. Часто я думаю, что если у меня будут дети, я буду относиться к своим обязанностям намного серьезнее, чем, возможно, мои сверстники. У меня есть только один пример хороших родителей — это мой босс и его жена. Они общаются со своими детьми на равных, позволяют им иметь собственное мнение и не скрывают от них правду.

Мои отношения часто рушились, когда я понимала, что не хочу растить детей со своим партнером. Возможно, сейчас я встретила подходящего человека. Думаю, вместе мы могли бы воспитать детей правильно — чтобы они были самостоятельными, но при этом постоянно чувствовали нашу поддержку. Мне этого в жизни не хватило. Я всегда отвечала за себя сама. Было тяжело.

Егор, 37 лет

«Мама не пыталась играть роль мужчины»

Мои родители развелись, когда я был еще младенцем. Мама все делала за двоих. Очевидно, ей приходилось непросто. Да и кому было просто в девяностые? В моей школе неполная семья не считалась какой-то экзотикой. Развод родителей — довольно типичная картина в то время. Поэтому надо мной никто не издевался. Нехватка отца ощущалась, только когда моих друзей из полных семей возили на рыбалку. У меня такого не было. Мама не пыталась играть роль мужчины. Она отдавала меня в различные спортивные секции, но скорее потому что хотела приобщить меня к спорту. Позже мама во второй раз вышла замуж, и у меня появился отчим. Но отцом я его не считал.

Когда я вырос, начал понимать, что мне не хватало отца как примера. Дети ведь копируют поведение своих родителей. Наблюдая за мужчиной в доме, можно невольно научиться каким-то базовым вещам, — например, как обращаться с женщиной или когда нужно дать в морду обидчику.

При этом я всегда знал, где мой папа. Мне не говорили, что он космонавт или что-нибудь вроде этого. Я знал, что у него есть другая семья, и они живут в Москве. Тогда как мы с мамой — в Анапе. Отец с мамой порой созванивались. Но я с ним никогда не разговаривал, просто не чувствовал потребности. К тому же тогда не было мобильных телефонов, да и стационарные не в каждом доме стояли. Для междугородних звонков надо было идти в почтовое отделение. Стоило это недешево. Возможно, мы с отцом не общались еще и потому, что его новой жене это было неприятно.

«Я сразу начал называть его папой»

Я не искал отца, он сам меня нашел. В 19 лет я поступил в университет в Москве и начал жить в общежитии. Как-то раз мне позвонил папа. Понятно, что разговор из телефона-автомата, к которому стоит большая очередь, не мог быть очень продолжительным и сентиментальным. После этого он через друзей передал мне 200 долларов — большие по тем временам деньги. Я их потратил — строго говоря, всегда так спускаю деньги — на красивые ухаживания за своей будущей женой, сейчас уже много лет как бывшей. Не знаю, помогал ли отец нам с мамой до этого. Но вряд ли эти суммы были существенными, хотя папа жил достаточно богато. Помню, раньше меня это задевало.

Мы не общались до прошлого ноября, когда я сильно заболел. Отец тогда был проездом в Москве и предложил мне встретиться. Он искренне хотел меня поддержать. Не могу сказать, что у меня были какие-то ожидания на его счет или желание прижаться к отцовской груди. Просто любопытство.

У моего отца была очень яркая жизнь. Он еврей из донецкой Горловки, где сейчас идет война. В советское время работал в театре кем-то вроде продюсера. После распада Союза занялся собственным бизнесом. Потом на него «наехали», и он был вынужден все продать и переехать в Испанию. Папа живет там до сих пор, держит ресторан, в котором он и владелец, и повар. Ему помогают два моих сводных брата — светловолосые амбалы, оба кикбоксеры, один — чемпион Барселоны. Отец был женат раза четыре. У него пять детей — и это только те, которых я помню.

По поведению он больше испанец: шумный, разговорчивый, открытый, подкупающе веселый и очень непосредственный. Говорит с акцентом, временами переходит на испанский. Когда мы с ним сидели в ресторане, он перед уходом позвал весь персонал, поблагодарил сотрудников и пожал каждому руку. В России, по-моему, не принято так делать, но люди хорошо отнеслись к этому.

У нас с отцом есть общие черты, — например, еврейский нос. Вообще для своих 60 лет он очень крепкий, высокий и красивый мужчина. Знаю, что в молодости он, как и я, занимался боксом. Но это просто совпадение.

Мы с ним поговорили за жизнь. Что удивительно, чувства неловкости не было. Я сразу начал называть его папой. Он ведь мне не приятель, чтобы по имени обращаться. У меня не было вопросов вроде: «Почему мы не общались раньше?» или каких-то претензий. Это ни к чему. В целом, встреча была очень интересной и по-хорошему удивительной. Я тогда подумал, что отец — классный мужик. Было бы обидно, если бы он оказался какой-нибудь серостью.

«Биографию не выбирают»

После этой встречи мы какое-то время не общались. Отец звонил мне, но у меня был достаточно сложный период в жизни, не до разговоров. Сейчас я планирую возобновить общение. Может, даже съезжу к нему в гости в Барселону. Надо понимать, что нас с отцом не связывают какие-то сентиментальные чувства. Нам просто интересно вместе. Мама знает, что мы виделись. Она нормально к этому отнеслась.

Соня Коршенбойм для «Медузы»

Конечно, если бы родители не развелись, моя жизнь могла бы сложиться по-другому. Но это все равно, что представлять себя сыном маршала или питерского оперативника. Биографию не выбирают. Мне повезло, в моем окружении — в университете, на работе — было много достойных мужчин, у которых можно было чему-то научиться.

Конечно, были моменты, когда мне казалось, что если бы я рос в полной семье, я бы достиг большего. Но в этой ситуации есть и плюсы — сложности закаляют. Я привык всего добиваться сам. Окончил престижный московский университет, сделал не самую плохую карьеру и доволен. У меня нет желания свалить на кого-то вину за то, что у меня не получилось.

Анна Чесова, 30 лет

«Папа уехал»

Моя мама никогда не была замужем и родила меня достаточно поздно, в 29 лет. Так получилось, что она первой из всей семьи получила высшее образование — собрала вещички и из деревни поехала поступать в Днепропетровск. Отучившись, она устроилась на работу инженером-геофизиком — это человек, который занимается поисками месторождений природного газа. Мама работала на севере, в маленьком городе Лабытнанги. Выбор женихов там был небольшой. Однажды мой папа приехал в Лабытнанги по работе и закрутил с мамой производственный роман. Когда командировка закончилась, отец вернулся в Тюмень к жене, а мама обнаружила, что беременна. Тогда не было интернета и социальных сетей, и связаться с человеком из другого города было не так просто. Но не думаю, что найти моего отца для мамы было бы большой проблемой. Это был ее осознанный выбор — не сказать папе о том, что у него есть дочь на стороне. Позже она говорила, что в какой-то момент поняла, что ее характер не подходит для семейной жизни.

Эту историю я знаю в общих чертах. Мне рассказывали ее кусками и только в результате настойчивых расспросов. Сначала мама говорила, что папа уехал, потом — что его просто нет. Я была маленькой и не умела добиваться ответов на вопросы, которые меня интересовали. Но с годами, по чайной ложке в разговор, мне удалось собрать все детали воедино. У нас с мамой было всего несколько откровенных разговоров на эту тему. Мне кажется, она до сих пор не любит говорить об отце, и я могу ее понять.

«Меня дразнили безотцовщиной»

Я долго не знала о том, что у детей должны быть папы. В детском садике на это всем было более-менее насрать. А вот в младших классах школы, когда дети начали более-менее разговаривать и становиться злыми, сверстники объяснили мне, что отсутствие папы — это смешно и плохо. Меня дразнили безотцовщиной. Тогда же я стала интересоваться у мамы, почему у меня нет отца.

Всю школу самым унизительным процессом для меня было заполнение классного журнала. Каждое 1 сентября ученикам выдавали бумажки, на которых они должны были написать свое имя, отчество и фамилию, год рождения, имена родителей, места их работы и номер домашнего телефона. Получалось такое мини-досье на каждого ребенка. Естественно, я не могла написать ничего о папе.

Соня Коршенбойм для «Медузы»

Помню, как новая классная руководительница в пятом классе раздала нам эти гребаные бумажки. А потом при всех спросила, почему я не записала отца. Я встала и начала заикающимся голосом объяснять, что у меня нет папы. В ответ: «Как это нет папы? Твой папа умер?» Я говорю: «Нет», — но учительница все равно не поняла и продолжила: «Твои мама с папой развелись? Если развелись, все равно нужно папу написать». Я стояла на своем, но она отказывалась понимать: «А что с твоим папой?» Мне было 9 лет, и я была вынуждена при всем классе объяснять учительнице, что мой отец не знает, что у него есть дочь. Довольно унизительная история. До сих пор помню тот момент, и как смеялись одноклассники.

«Мама заменила мужчину в доме»

Мама воспитывала меня в девяностые, во времена тотальной нищеты. Ситуация, когда ей нечем было меня кормить, была реальностью на протяжении многих лет. Нам не к кому было обратиться за помощью, поэтому маме приходилось справляться самостоятельно. Так, чтобы выучить меня в институте в Москве, она делала уборку на собственной работе. До шести вечера выполняла обязанности инженера, а потом брала тряпку в руки и мыла все три этажа здания.

Мама не пыталась заменить отца, но заменила мужчину в доме. Тогда не было «Икеи», Avito и YouDo, да и вообще ничего не было, потому что мы жили в очень маленьком городе. Мама научилась делать мастерски несколько вещей. Например, класть плитку — причем лучше любого мастера-ремонтника. Еще она может поклеить обои, покрасить потолок, починить мебель и сантехнику, прочистить сточные трубы. В общем, сделать всю работу по дому, которой традиционно занимались мужчины. Никто не верил, что ремонт в нашей квартире делала женщина без специального инструктажа.

Я помню только один неприятный случай, связанный с отсутствием у моей мамы мужа. Мне купили письменный стол. Он как-то сложно собирался, поэтому мама обратилась за помощью к соседу по лестничной клетке. Он помог собрать стол, но не успел прикрутить дверцу. На следующий день сосед должен был вернуться и закончить работу. Но его не пустила жена. Испугалась, что моя мама таким образом хочет увести ее мужа из семьи. Отношение к одинокой женщине, которая просит о помощи, как к потенциальной разлучнице было ужасно неприятным.

Сейчас у нас очень близкие, но в то же время сложные отношения. Мама знает обо мне все: как я провожу время, с кем работаю, общаюсь, как зовут этих людей и как они выглядят. Она живет моей жизнью. Я — ее единственный по-настоящему близкий человек. Конечно, это накладывает определенный отпечаток. Если мои подруги могут раз в неделю написать своим мамам в WhatsApp, то я звоню своей каждый вечер. Это моя святая обязанность на протяжении всех лет, что я живу в Москве. С годами мы с мамой пришли к тому, что я могу не звонить ей в пятницу и выходные, когда отдыхаю от работы.

«Показалось, что мы совсем непохожи»

Обычно у людей, у которых нет пап, в графе «отец» свидетельства о рождении стоит прочерк. В моем записан некто Шаталов Виктор Федорович. Моего папу действительно так зовут, только фамилия другая — об этом я узнала лет в 15-16. Когда мама записывала отца в свидетельство, она придумала, что у нее есть муж, причем, с такой же фамилией, как у нее.

В 18 лет у меня появился интернет. Первое, что я сделала, — вбила в «Яндексе» ФИО своего отца. Первая ссылка вела на сайт крупной тюменской больницы. В свое время мама рассказала мне, что папа по профессии врач-хирург. В разделе «Начальство» была краткая сводка о нем и небольшое фото. Я увеличила эту фотографию в редакторе и долго всматривалась в лицо папы. Тогда мне показалось, что мы совсем непохожи. Что это какой-то чужой мужик, и я точно не могу быть его дочерью. Через время я снова взглянула на фото и нашла общие черты.

Я аккуратно рассказала маме о том, что нашла отца и узнала, что он руководит больницей в Тюмени. В ответ на это она помолчала, затянулась сигаретой и сказала: «Когда мы с ним были знакомы, он даже кандидатскую не мог защитить. А теперь, смотри-ка, руководит больницей!», — и тут же сменила тему. Это был единственный раз, когда мама позволила себе эмоциональное, саркастическое высказывание по поводу отца.

С тех пор как я нашла папу, прошло одиннадцать лет. Я знаю, где он живет, работает. Сообщить ему о своем существовании — дело пяти-десяти минут. Но я до сих пор этого не сделала. Не могу сказать, что мне не хватает решимости. Просто это не первостепенная задача. Был период, когда я не хотела ему писать, потому что считала, что это разрушит его семью. Жена узнает об измене. Дети (у него их двое) — о том, что у папы есть ребенок на стороне. Кто бы что ни говорил, а такое простить совершенно невозможно.

«Я убегаю, стремлюсь к одиночеству»

В прошлом году я развелась с мужем. У меня был сложный период в жизни, и я впервые пошла к психотерапевту. Причем сразу на четырехчасовую консультацию. Когда мы с доктором обсудили все насущные проблемы, остался еще оплаченный час, и я вспомнила о такой особенности своей жизни, как отсутствие отца. Я рассказала, что иногда мне кажется, что мои взаимоотношения с мужчинами не складываются, потому что я не существую для собственного папы. Из-за этого мне хочется как бы не существовать для мужчин, с которыми у меня романтические отношения, — я убегаю, стремлюсь к одиночеству, влюбляюсь в тех, кто не хочет быть со мной. Для меня не существует понятия мужчины, который готов поддержать. Я боюсь просить о помощи, особенно мужчин. И, как правило, не умею пускать их в свою жизнь.

Тогда доктор сказал мне фразу, которую я запомнила надолго: «Самое важное в нашей жизни — возможность выбора. Не сообщая отцу о своем существовании, вы лишаете его этой возможности. Может быть, он не захочет с вами общаться. А может, наоборот, вы станете для него еще одним близким человеком».

Прошел год, и я поняла, что доктор прав. Позвонить отцу я бы не смогла, а вот написать более-менее личное письмо хочу. Я решила, что сделаю это до того, как мне исполнится 31 год. Мне не в чем обвинить папу — у него был роман на стороне, он не знал о моем существовании. Все, что я хочу, — сообщить о том, что у него есть дочь, которой уже 30 лет. Если отец не захочет общаться, я пойму его и вряд ли расстроюсь. У меня никогда не было папы, что с того, если его не будет еще несколько десятков лет? Если согласится, думаю, я полечу в Тюмень и познакомлюсь лично. Хотя мне сложно представить, о чем разговаривать с человеком, который твой отец, но при этом вы друг другу совершенно чужие люди.

Я несколько раз говорила маме о том, что собираюсь написать отцу. Каждый раз она просто молчала.