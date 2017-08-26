Видеоблогеру предложили 500 долларов за «хороший обзор» наушников. Он сделал обзор бесплатно, компания закрылась

С 2015 года создатели беспроводных наушников Kanoa принимали предзаказы и обещали выпустить первую партию в 2016-м. Наушники не вышли вовремя. Сроки постоянно сдвигались. В итоге выпуск партии был назначен на август 2017 года.

Незадолго до начала продаж представители Kanoa обратились к видеоблогеру Коди Краучу, который делает обзоры различных устройств, и предложили протестировать их наушники. Крауч согласился. О своем общении с компанией и опыте использования наушников он рассказал в видео.

This Review Shut Down an Entire Company — KANOA Review iTwe4kz

По словам Крауча, вместе с наушниками ему прислали футболку. И это единственное, что ему понравилось.

Когда видеоблогер попытался подключить наушники к телефону, то обнаружил в списке устройств Bluetooth четыре одинаковых названия. Какое нужно было выбрать, он не понял, поэтому выбрал случайное. Затем наушники необходимо было соединить с приложением, и это оказалось непросто: один наушник подключился, а второй нет.

Коди Крауч написал письмо в Kanoa. В компании ответили, что такая проблема действительно есть. Через пару часов попыток Краучу все же удалось подключить оба наушника.

Затем он решил испытать главную функцию наушников — «дополненный звук». Она состоит в том, что в приложении ползунком можно либо полностью блокировать внешний шум, либо, наоборот, позволить ему проникать, — это полезно, например, при езде на велосипеде. Отключение звука работало отлично, но вот при включении в наушниках появлялось невыносимое жужжание.

Крауч позвонил в Kanoa. С представителем компании у него произошел примерно следующий диалог:

— Я слышу только шум.

— Да, мы работаем над этим.

— Но это же ваша главная фишка, почему она не работает?!

За время экспериментов у одного наушника почти сел аккумулятор. Крауч подключил к компьютеру кейс, выполняющий роль зарядного устройства, и вставил в него наушники. Через полчаса заряда в наушнике не прибавилось. Крауч оставил его в кейсе еще на полтора часа — ничего не произошло.

Блогер снова позвонил в Kanoa. Там ему посоветовали отключить кейс от компьютера. После этого наушники действительно начали заряжаться. Оказалось, что нельзя заряжать кейс и наушники одновременно, — только по очереди. «Это как если бы макбук нельзя было зарядить от розетки, а нужно было сначала зарядить от розетки батарею и только от нее компьютер», — возмутился Крауч.

Видеоблогер решил испытать наушники «в полевых условиях». Он взял скейт и поехал в парк. Когда он положил телефон в задний карман брюк, выяснилось, что звук в наушниках постоянно пропадает. Музыка играла 10 секунд и прерывалась. Крауч не мог понять, в чем дело.

Он снова позвонил в Kanoa.

— Ребят, что происходит? Я кладу телефон в задний карман, но наушники не работают.

— А вы пробовали положить в передний? Дело в том, что когда вы кладете в задний карман, сигналу приходится проходить через ваше тело…

— Да мне плевать, почему они не работают, меня беспокоит, что ваши наушники за 300 баксов не могут передать звук от моей задницы к моим ушам.

Крауч все-таки положил телефон в передний карман. Наушники заработали.

Блогер решил не делать видеообзор, поскольку наушники были слишком плохими. Но ему стали писать в социальных сетях люди с вопросами, почему не выходит видео про наушники Kanoa. Оказалось, компания разместила на своей странице пост, где рассказала об обзоре Крауча, который он даже не снял.

Коди Крауч понял, что компания собирается рассылать покупателям такие же наушники, какие достались ему, — по сути, неисправные. И все же решил снять обзор. Он предупредил компанию, что расскажет все честно. В ответ блогеру прислали письмо, которое его особенно возмутило. В письме было сказано, что за «хороший обзор» ему заплатят 500 долларов.

«Что, вы заплатите мне 500 баксов за обзор этого дерьма? Вы что, прикалываетесь? Да пошли вы! Это мусор, вам это не нужно», — возмущается Коди Крауч в видео.

Видео вышло 19 августа. Через два дня компания Kanoa объявила, что ей не удалось сделать качественные наушники и она закрывается. Из сообщения следует, что, может быть, когда-нибудь компания все же сделает наушники. Вернут ли клиентам деньги, неизвестно. Все аккаунты Kanoa в социальных сетях удалены.