Порнокороль стал гуру стартапов Японец, начинавший со съемок фильмов для взрослых, создал технологическую империю и заработал миллиарды долларов: Bloomberg

56-летний Кейши Камеяма — один из богатейших бизнесменов в Японии, владелец онлайн-империи и сайта, которым пользуются 27 миллионов человек. В его фирме две тысячи сотрудников, и работу там многие японцы считают более завидной, чем карьеру в Google. Между тем, начинал свой бизнес Камеяма со съемки фильмов для взрослых и проката порнокассет. Историю японского бизнесмена рассказывает Bloomberg.

Кейши Камеяме 56 лет, он родился в небольшом городе Кага на юго-западе Японии. Родителям Камеямы принадлежал кабаре-клуб, где мужчины платили, чтобы провести время в компании девушек. Хостесс часто оставались в доме Камеямы и ужинали с его семьей. «Благодаря такой обстановке у меня не было никаких предубеждений», — говорит Камеяма.

Он хотел стать бухгалтером, но бросил учебу в 1980 году. После этого Камеяма брался за любую работу: одно время был танцором в гей-клубе, как-то даже пытался устроиться в больницу мыть трупы.

Через несколько лет Камеяме удалось открыть небольшую сеть магазинов видеопроката. Когда в его город пришла крупная сеть Blockbaster Video, Камеяма понял, что его бизнес прогорит. Он попробовал заняться кино, но не смог собрать денег для съемки художественного фильма. Тогда японец решил снимать порно: арендовал здание, где раньше находился супермаркет, и открыл там студию. Там же он разместил тысячи магнитофонов, которые копировали фильмы на чистые кассеты.

Камеяма убедил магазины выставить свои фильмы, предложив им выгодные условия: никакой предоплаты, берите 100 кассет и платите только за те, что сможете продать. На невостребованные кассеты он записывал новые фильмы. Бизнесмен сам создал кассы, которые были похожи на планшетные компьютеры, и бесплатно раздал их клиентам. Так Камеяма получал данные, с помощью которых отслеживал предпочтения японцев в порно.

К 1998 году компания Камеямы DMM стала крупнейшим производителем порно в стране. Тогда японец решил выйти на онлайн-рынок, хотя DVD тогда только появились, а доступ к интернету был лишь у каждого пятого японца. Через 10 лет более миллиона человек платили ему за подписку.

С конца 2000-х годов Камеяма начал активно инвестировать в сторонние активы, из которых потом выросла его онлайн-империя. Так, в 2009 году он купил проблемную онлайн-площадку для торговли акциями и потратил на ее реорганизацию 100 миллионов долларов. В итоге она стала самой популярной форекс-площадкой в стране. Как-то раз Камеяма отправился в отпуск в Африку, а, вернувшись, купил компанию из Руанды, разрабатывающую программное обеспечение, и долю в крупнейшей в стране системе онлайн-платежей. Бизнесмен создал сервис, в котором каждый может прислать свои идеи для стартапа. Так, например, появилась игра , ставшая хитом в Японии.

Сейчас в DMM работают две тысячи человек. На сайте, где зарегистрированы 27 миллионов пользователей, можно посмотреть порно, найти электронные книги, взять в прокат CD, комиксы, дорогую одежду, пройти курсы по английскому языку. Компания запустила собственный телевизионный сервис, VR-стриминговый сервис, она создает видеоигры и мобильные онлайн-игры, занимается 3D-печатью. DMM также занимается роботами, облачными сервисами и солнечной энергией. Прибыль компании ежегодно растет на треть, в рекламе ее бизнес-инкубатора снимался режиссер Такеши Китано. В апреле 2017 года DMM обошла Google в рейтинге лучших работодателей, составленном Nikkei по результатам опроса студентов.

Bloomberg оценивает состояние Камеямы в 3,5 миллиарда долларов, он занимает девятое место в рейтинге богатейших японцев. Камеяму звали выступить в университете Кейо, просили написать колонку для самого популярного журнала в стране.