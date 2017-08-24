Ваши задачи в Trello могут увидеть посторонние. Как от этого защититься?

Основатель рекламного агентства Red Meteors Кирилл Никулин обратил внимание, что пользователи сервиса для планирования часто не закрывают свои доски. В итоге они доступны через поисковики.

Фича от Trello, которая способна поставить под угрозу коммерческую информацию. Суть в том, что публичные доски индексиру... Опубликовано Кириллом Никулиным 22 августа 2017 г.

Например, если ввести запрос «site: trello.com/b/» в гугл и выставить русский язык, найдется множество проектов. Издание «Роем» обнаружило среди них проекты «Ростелекома», МТС и других. Издание VC.ru нашло доски, которые предположительно принадлежат крупному российскому видеосервису и сети пиццерий (их названия не уточняются).

Скорее всего, доски с внутренними задачами сделаны публичными не специально, а из-за невнимательности.

Как это исправить?

Очень просто. Достаточно зайти на свою доску и выбрать там уровень приватности. Доска может быть публичной (ее видят все, у кого есть ссылка, и она доступна в поисковике), приватной (ее видят только добавленные администратором пользователи) или командной (ее видят все члены команды).