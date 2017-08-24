Первая подлодка, которой удалось потопить корабль. Почему она затонула сама и почему экипаж даже не пытался спасти судно?

17 февраля 1864 года в ходе Гражданской войны в США подлодка «Ханли» конфедератов успешно атаковала шлюп «Хусатоник» северян. Корабль был затоплен. Несмотря на то, что во время атаки подлодка не была целиком погружена под воду, эта история считается первым случаем применения подлодки для атаки.

Подводная лодка «Ханли» названа в честь построившего ее инженера Хораса Ханли. Он погиб при очередных испытаниях своей субмарины. В свой первый бой подлодка пошла уже без него. Всего при испытаниях «Ханли» погибли 13 членов экипажа; лодка дважды тонула, дважды ее поднимали на поверхность.

«Ханли» внешне напоминала современные подводные лодки, но была гораздо меньше — всего 12 метров в длину. В движение она приводилась при помощи прикрепленного к винту вала, который вращали семеро членов экипажа. Капитан управлял подлодкой.

The surprising way a Confederate submarine crew died at the hands of its own weapon https://t.co/G7UBl314pN pic.twitter.com/TPu3OZ7nQB — Gizmodo (@Gizmodo) August 24, 2017

Первый же боевой поход «Ханли» закончился печально. В XIX веке не было торпед в современном понимании; торпедой назывался цилиндр, наполненный взрывчатым веществом. Такой цилиндр крепился на длинном шесте впереди «Ханли»; задача команды состояла в том, чтобы воткнуться этим шестом в корму «Хусатоника». Сделать это им удалось — но подлодка на базу уже не вернулась.

«Ханли» подняли со дна только в 2000 году. Как выяснилось, все члены экипажа остались на своих местах, как будто ничего вообще не произошло. Что стало причиной затопления подлодки и почему погиб экипаж, долго оставалось неизвестным. Предполагалось, что они могли задохнуться или утонуть, однако против этих версий говорило то, что все члены команды остались на своих местах — они не пытались ни откачать воду, ни предпринять что-то еще.

Студентка Университета Дьюка Рэйчел Лэнс три года занималась исследованием «Ханли». Она сделала двухметровую модель подлодки, спустила ее на воду и производила взрывы рядом с ней. По итогам исследования и расчетов она пришла к выводу, что все подводники погибли мгновенно из-за взрыва «торпеды». Ударной волной у них были повреждены ткани легких и мозга. Этим объясняется то, что моряки не сдвинулись с места.

В результате взрыва на самой лодке образовалась дырка, через которую медленно набралась вода, и она затонула.