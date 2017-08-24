МИД России нарисовал картинку об отличиях нацистов и коммунистов. Но что-то с ней не так

23 августа в Европе отмечается день памяти жертв сталинизма и нацизма. Он приурочен к подписанию договора о ненападении между Германией и Советским Союзом 23 августа 1939 года (пакт Молотова-Риббентропа).

В день памяти официальный твиттер МИД России (ведется на английском языке) решил продемонстрировать, что СССР и нацистскую Германию нельзя ставить в один ряд: «Нацистская Германия начала Вторую мировую войну и убила 27 миллионов советских граждан. СССР закончил войну и спас мир от коричневой чумы».

К твиту была приложена картинка с двумя фотографиями — мужчины в нацистской форме и женщины в советской. Надпись слева гласила: «Нацист. Начал холокост». Надпись справа: « . Закончила холокост». Снизу приписано: «В этом разница». МИД отметил в твите официальные аккаунты Польши, Латвии, Литвы и Европейской комиссии.

C этой картинкой есть одна проблема: мужчина слева не был членом нацистской партии. Это Вернер Гольдберг, рядовой вермахта, который в 1940 году был уволен с военной службы из-за своего происхождения — его отец был евреем. Во время Второй мировой Гольдберг спасал отца от отправки в Освенцим.

Потрет Гольдберга в начале войны побывал на страницах журнала Berliner Tageblatt с заголовком «Идеальный немецкий солдат». Его образ в дальнейшем использовали в вербовочных плакатах.

В 2015 году в Тобольске установили памятник с этой фотографией и подписью «Защитникам Отечества во все времена». Позже изображение на памятнике заменили.

На момент публикации заметки фотография Гольдберга висела в твиттере МИД России 18 часов.