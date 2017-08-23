Смертную казнь за убийство 20-летней давности в Сент-Луисе отложили в последний момент. Главное

Губернатор штата Миссури за несколько часов до казни приказал отложить исполнение смертного приговора Марселлусу Уильямсу, осужденному в 2001 году за убийство журналистки Лиши Гейл. Гейл была убита в 1998 году, и все это время адвокаты Уильямса настаивали на его невиновности. В 2015 году суд разрешил провести ДНК-экспертизу, однако отказался по ее итогам отменить приговор. Отложив казнь, губернатор Эрик Грайтенс, тем не менее, отказался помиловать Уильямса.

Марселлус Уильямс был арестован в 1998 году по обвинению в убийстве 42-летней журналистки газеты St. Louis Post-Dispatch Лиши Гейл. На теле Гейл, которую нашли мертвой у нее дома, обнаружили 43 ножевых ранения. По версии следствия, Уильямс пытался ограбить квартиру Гейл, пока та была в душе, но хозяйка заметила грабителя и попыталась его остановить. В 2001 году суд присяжных приговорил его к смертной казни.

Уильямс своей вины не признал, а его адвокаты настаивали, что существенных доказательств его причастности к убийству обвинение предоставить не смогло. При этом обвинение утверждало, что и без экспертизы улик против Уильямса было достаточно — в том числе свидетельские показания, на основании которых суд постановил, что мужчина забрал ценные вещи из квартиры Лиши Гейл и затем продал их. Приговор Уильямсу многократно обжаловался, и в итоге его дошло до Верховного суда штата Миссури. В январе 2015 года он постановил отложить приведение приговора в исполнение, чтобы дать адвокатам возможность провести ДНК-экспертизу с учетом новых технологических инструментов.

По словам адвокатов, ДНК-экспертиза однозначно показывает, что Уильямс не виновен в смерти Гейл. Анализ биоматериалов, найденных на месте преступления — в том числе волос, оставшихся на орудии убийства и на теле Гейл, — показал, что они принадлежали не Уильямсу, а другому мужчине, чья личность не установлена. Ознакомившись с результатами экспертизы, Верховный суд штата Миссури отказал защите Уильямса в отмене смертного приговора, не предоставив разъяснений.

Лиша Гейл работала в St. Louis Post-Dispatch криминальным корреспондентом. Сколько ей лет на этой фотографии, неизвестно St. Louis Post-Dispatch / Reuters / Scanpix / LETA

Смертный приговор Уильямсу должен был быть приведен в исполнение 22 августа. В штате развернулась кампания против его казни, подписи под соответствующей петицией поставили более 200 тысяч человек. Адвокаты требовали передать дело в Верховный суд США. В результате за несколько часов до времени казни губернатор штата Эрик Грайтенс объявил, что останавливает казнь.

Губернатор отказался помиловать Уильямса и заявил, что поручил проанализировать его дело специальной комиссии. «Смертный приговор — это окончательная форма наказания, — заявил Эрик Грайтенс. — Прежде,чем он будет приведен в исполнение, народ штата Миссури должен быть полностью уверен, что вина была доказана. Принимая во внимание появление новых улик, я объявляю о назначении специальной комиссии, которая будет расследовать это дело».

Штат Миссури — один из лидеров по числу смертных приговоров в США (всего высшая мера наказания предусмотрена законами 31 штата из 50). В 2015 году Миссури вышел на по этому показателю по числу казней за год, опередив Техас. С 2000 года в Миссури были казнены 47 человек. При этом с середины XX века в США известно довольно много случаев, когда приведение смертного приговора откладывали или отменяли в последний момент — в ряде случаев решение принималось слишком поздно, и приговор успевали привести в исполнение.