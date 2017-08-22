Рамзан Кадыров приказал помирить разведенных супругов. Чеченское телевидение отчиталось о воссоединении 948 семей

В начале июля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что необходимо мирить разведенные пары. «Надо разбудить людей, рассказывать, объяснять. Вернуть женщин, которые ушли от мужей, помирить их — это наша первая задача», — говорил Кадыров. Он утверждал, что дети из неполных семей сильнее подвержены влиянию экстремистов.

Примирением супругов занимаются специальные комиссии при участии религиозных деятелей. Как рассказал секретарь общегородского штаба Грозного по гармонизации брачно-семейных отношений Расул Успанов, разведенных супругов приглашают в штаб по отдельности и предлагают помириться. «Если мулла, который поговорил с разведенными, видит, что хотя бы на два процента разведенные хотят сойтись, подключаются родители», — рассказал он. По словам руководителя аппарата Духовного управления мусульман Супьян Курбанов, в отдельных случаях подключают еще и старейшин. Как говорит Успанов, иногда жена возвращается к мужу, который уже женился второй раз, и становится второй женой.

Публикация от ЧГТРК "Грозный" (@groznytv) Авг 21 2017 в 12:00 PDT

21 августа чеченское телевидение отчиталось, что воссоединены уже 948 семей. В новостях показали интервью директора департамента по связям с религиозными и общественными организациями Чечни Рустама Абазова. «В чем успех?» — спросила его ведущая. «Программа разработана Рамзаном Ахматовичем Кадыровым настолько четко, что никаких трудностей с реализацией данной программы у нас не возникает. Хочется подчеркнуть, что ни в одной стране мира такой программы не было, то есть исторического такого факта нет. Это единственный случай, когда в таком масштабе люди отвечают на призыв главы региона. Это уважение, это любовь к нашему национальному лидеру, потому что слова и дела Рамзана Ахматовича никогда не расходились», — ответил чиновник.

По словам жительницы Грозного Заремы, главный аргумент властей при предложении помириться — это воля Кадырова. «Получается, что, если ты откажешься, то как бы идешь не только против установлений религии, обычаев, но и против его желания. Это такая форма давления. Понятно, что когда на тебя со всех сторон давят, приходится соглашаться. Вопрос в том, насколько долго продлится такой повторный брак», — сказала она «Кавказскому узлу».

Жители Чечни по-разному относятся к призыву Рамзана Кадырова мириться с бывшими супругами. Некоторые женщины возвращаются, чтобы видеться с детьми, которые остались с мужем. Телевидение снимает про это сюжеты.

Работа по воссоединению семей проводится во всех районах республики ЧГТРК «Грозный»

Другие выступают резко против. «Я в разводе уже 12 лет. Ко мне пока не обращалась комиссия, но если это произойдет, я откажу. Это насилие над людьми», — заявила «Би-Би-Си» жительница Грозного Барият. Житель Чечни анонимно рассказал, что к нему приходили с предложением вернуть жену, но он отказал: «Сказал, что я не собираюсь сходиться с человеком, с которым в разводе уже семь лет».

Практика примирения семей в Чечне действует как минимум с 2012 года, рассказала «Радио Свобода» координатор Ирина Костерина. Она была на заседании соответствующей комиссии при муфтияте три года назад. По словам Костериной, «они постоянно сообщали об урегулировании, допустим, 2000 семейных конфликтов». Эксперт удивлена, что сейчас программа по примирению семей преподносится как что-то новое. Историк Майрбек Вачагаев вспоминает, что практика воссоединения семей силами духовенства была еще при СССР.