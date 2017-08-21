Сооснователь Microsoft обнаружил крейсер, затонувший в последние дни Второй мировой войны Перед затоплением «Индианаполис» успел доставить атомную бомбу для Хиросимы

Исследовательское судно сооснователя Microsoft, бизнесмена Пола Аллена обнаружило на дне Тихого океана американский крейсер, затопленный в конце Второй мировой войны. Без «Индианаполиса» была бы невозможна бомбардировка Хиросимы — именно этот корабль доставил на авиабазу острова Тиниан компоненты атомной бомбы «Малыш», впоследствии сброшенной на японский город.

Крейсер «Индианаполис» пролежал на дне Тихого океана 72 года. 30 июля 1945 года в судно попали торпеды, выпущенные японской подводной лодкой. Корабль затонул через 12 минут — из-за этого морякам не удалось воспользоваться спасательным оборудованием. «Индианаполис» потопили всего через несколько дней после того, как он выполнил свою главную миссию — доставил на авиабазу тихоокеанского острова Тиниан компоненты атомной бомбы, предназначенной для Хиросимы. 6 августа — через неделю после затопления «Индианаполиса» — на японский город сбросили эту бомбу.

В американских ВМС не сразу обнаружили потерю крейсера. О затоплении узнали только после того, как над обломками судна пролетел самолет. К этому моменту из команды в почти полторы тысячи человек в живых оставались всего 317 моряков. Остальные утонули, погибли от обезвоживания или были съедены акулами. Крушение «Индианаполиса» стало крупнейшей потерей личного состава в истории ВМС США.

Точное местонахождение затонувшего крейсера с тех пор было неизвестно. За прошедшие годы было предпринято несколько неудачных попыток найти остатки судна. Лишь в прошлом году историк организации Ричард Халвер предположил, что искать обломки нужно в другой точке, к западу от того места, где до сих пор велись поиски. Догадка оказалась верной: 18 августа 2017 года останки судна удалось обнаружить исследовательскому судну Petrel, которое принадлежит бизнесмену и филантропу Полу Аллену.

We've located wreckage of USS Indianapolis in Philippine Sea at 5500m below the sea. '35' on hull 1st confirmation: https://t.co/V29TLj1Ba4 pic.twitter.com/y5S7AU6OEl — Paul Allen (@PaulGAllen) August 19, 2017

Остатки «Индианаполиса» лежали на глубине в пять с половиной километров. Сомнений в том, что найденный остов принадлежит именно затонувшему в 1945 году крейсеру, почти нет. О том, что на дне Филиппинского моря нашли именно «Индианаполис», свидетельствуют надписи на фрагментах судна, сфотографированные членами поисковой группы. По словам Аллена, в ближайшие недели команда продолжит изучать остов крейсера.

«Индианаполис» не первое затонувшее судно, обнаруженное экспедициями Пола Аллена. В марте 2015 года его группа обнаружила японский линкор «Мусаси», потопленный в 1944 году, а в марте 2017-го группа нашла итальянский эсминец «Артильери», потопленный в 1940-м.