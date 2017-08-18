В Берлине пройдет марш неонацистов в память о Рудольфе Гессе. Почему Германия его не запретила?

В Берлине в субботу, 19 августа, пройдет марш неонацистов в память о Рудольфе Гессе. В августе исполняется 30 лет с момента смерти Гесса в тюрьме Шпандау, где содержались осужденные на Нюрнбергском процессе лидеры нацистской Германии. Несмотря на то, что в Германии действуют строгие законы, ограничивающие деятельность неонацистов, власти разрешили проведение митинга, правда без свастик и прославляющих Гесса лозунгов. «Медуза» рассказывает, как будет проходить неонацистский марш — и почему его разрешили.

На марш соберутся около 500 человек. Именно такое количество участников указано в заявке акции. Марш пройдет рядом с тюрьмой Шпандау, где отбывал свой пожизненный срок один из лидеров Третьего Рейха. Самой тюрьмы давно уже нет — ее снесли, чтобы предотвратить встречи неонацистов, почитающих память нацистского руководства. На месте здания теперь стоит торговый центр, но это не мешает сторонникам неонацистской идеологии собираться у него.

Марш не будет похож на обычные митинги. Согласно правилам проведения мероприятия, никому из участников нельзя будет использовать нацистскую символику (она в Германии запрещена), приносить алкоголь, нести транспаранты с цитатами Гесса, выкрикивать лозунги, общаться с журналистами и пользоваться мобильными телефонами. Запрещается и одежда в стиле милитари, популярная у неонацистов, пишет Deutsche Welle. Таким образом, со стороны трудно будет понять, с какой целью проходит акция.

Гесс — один из ближайших соратников Гитлера. Рудольф Гесс с начала 1920-х годов был верным сторонником Адольфа Гитлера и впоследствии стал заместителем фюрера в партии. Именно Гессу Гитлер диктовал текст «Майн Кампф», когда они оба сидели в тюрьме. После начала Второй мировой войны он постепенно утратил влияние на фюрера и перестал играть значимую роль в немецкой политике. В 1941-м он предпринял знаменитую попытку установить мир с Великобританией: Гесс считал, что война на два фронта уничтожит Германию. Он угнал самолет и долетел до Шотландии, где вынужден был выпрыгнуть с парашютом, чтобы уйти от истребителей. С тех пор Гесс находился в плену в Великобритании, а после капитуляции Германии был передан под трибунал в Нюрнберг, где его приговорили к пожизненному заключению в тюрьме Шпандау. 17 августа 1987 года Гесс повесился на электрическом кабеле в возрасте 93 лет.

Неонацисты считают, что Гесса убили британские спецслужбы. Они почитают его за верность убеждениям: несмотря на попытку заключить мир в обход Гитлера, Гесс никогда не отказывался от нацистских взглядов и даже на Нюрнбергском процессе, в отличие от многих других подсудимых, сказал, что ни о чем содеянном не жалеет. Неоднократно предпринимались попытки добиться освобождения пожилого нациста из тюрьмы, но всякий раз они заканчивались противодействием со стороны властей ФРГ и Советского Союза.

Могилу Гесса уничтожили, чтобы прекратить паломничество неонацистов. Сторонник Гитлера после смерти был похоронен в баварском городе Вунзидель, и к его могиле стали регулярно приезжать люди, поддерживающие нацистскую идеологию. Обычно неонацисты собирались в Вунзиделе каждую годовщину смерти Гесса, что вызывало протесты местных жителей. В 2011 году с согласия родственников Гесса его останки были эксгумированы, кремированы и развеяны в неизвестном месте, а могилу уничтожили.

Неонацистов это не остановило — они продолжили собираться в Вунзиделе, пока жители города в 2014 году не организовали благотворительное мероприятие «Нацисты против нацистов». Его суть была в том, чтобы меценаты отдавали 10 евро за каждый метр, пройденный неонацистами, в фонд, который помогает радикалам вернуться в общество и начать жить нормальной жизнью. Мероприятие проходило под лозунгом «Знал бы фюрер!» — на нем удалось собрать 10 тысяч евро.

В Германии запрещено одобрение нацизма, но марш все-таки разрешен. В прошлые годы немецкие власти неоднократно задерживали участников шествий в память о Гессе: например, в 1997 году — когда прошло 10 лет со дня смерти нациста — были задержаны около 400 человек. Неонацистские митинги часто запрещают в Германии, но на этот раз заявка была составлена таким образом, что властям не оставалось ничего иного, как одобрить ее — иначе они нарушили бы законодательство о праве на свободу выражения. Решение вызвало протесты немецких политиков и жителей Шпандау, но никаких оснований запретить марш у властей не нашлось — так как неонацисты согласились на максимально строгие правила проведения акции. В тот же день в Шпандау пройдет и акция противников марша.