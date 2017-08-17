Как выбрать мебель для гостиной: 10 советов Инструкция «Медузы» и Milano Home Concept

Вы закончили ремонт и уже потратили все силы, но впереди покупка мебели. А значит, придется пересмотреть еще тысячи фотографий в интернете и обойти десятки салонов. Создать без помощи профессионального дизайнера интерьер, которым вы могли бы гордиться, задача не из легких. Можно ли как-то ее упростить? «Медуза» вместе с Milano Home Concept составили алгоритм из десяти понятных шагов.

Определитесь с бюджетом

Бюджет — понятный критерий, от которого проще всего отталкиваться. Прежде чем исследовать салоны, составьте список всех необходимых для гостиной предметов. Самым дорогим, скорее всего, будет диван — но важно не забыть и о мелочах, которые дополняют композицию.

За 200 тысяч можно позволить себе интерьер экономварианта, — скорее всего, это будет мебель из ДСП. Учтите: если материалы, из которых сделана эта мебель, не прошли сертификацию, то они могут быть вредными для здоровья, например содержать токсичные формальдегиды. Интерьер с качественной мебелью недорогих российских и некоторых европейских брендов обойдется в сумму около полумиллиона — это средний сегмент. На более впечатляющую дизайнерскую мебель придется потратить 800 тысяч и выше.

Экспериментируйте со стилем

Вы наверняка уже знаете, что вам ближе — классика или минимализм. Если нет, в интернете есть много вдохновляющих ресурсов и фотогалерей в помощь. Не можете выбрать что-то одно? Смело комбинируйте решения: время «чистых» стилей прошло, а объединить предметы с разной фактурой в эклектичный интерьер куда интереснее, чем скопировать шаблонное решение.

Материалы с разной фактурой хорошо сочетаются между собой. Например, стяжка капитоне на мягкой мебели — классический прием, который легко интегрировать в современную стилистику. Если у стола никель соседствует с тонированным стеклом, а мраморная столешница — с высокими и металлическими ножками, интерьер получится объемным и разноплановым. Кстати, многие производители разрабатывают не просто предметы мебели, а готовые коллекции и сеты — иногда за новыми идеями лучше отправиться в салон, чем в интернет, чтобы решить все вопросы стиля за один визит.

Сделайте планировку под ваши привычки

От того, как вы привыкли проводить время в гостиной, зависит и зонирование, и расстановка мебели. Для семейных кинопросмотров нужна удобная мягкая группа с большим диваном, креслами и пуфами. Если вы часто принимаете гостей, добавьте гостиной функцию столовой — с большим столом, за которым поместятся хоть 10 человек.

Если площадь гостиной больше 20 квадратных метров, здесь можно организовать и небольшой кабинет. Лучшее место для письменного стола — у окна: даже если вы работаете при искусственном освещении, там будет комфортнее. Отделить рабочую зону визуально поможет легкий стеллаж или декоративная консоль.

Не стоит загромождать комнату шкафами, даже если кажется, что еще осталось много места. Чтобы вы чувствовали себя комфортно, мебель должна занимать примерно 40% от общего пространства. Оставьте между отдельными предметами расстояние около 80 сантиметров для свободного прохода. Важный нюанс: прежде чем что-то покупать, определитесь с каждым предметом, который будет стоять в комнате — от большого шкафа до журнальных столиков. Если перед глазами нет цельной картинки, велика вероятность, что гостиная будет выглядеть как склад мебели, а не законченный интерьер.

Выберите диван, который задаст тон интерьеру

Принципиальных моментов здесь два: функции дивана и его местоположение. Где будет стоять диван — первый вопрос, который вам задаст консультант в салоне, так что лучше сразу прийти с планировкой помещения. Например, если диван отделяет гостиную от кухни, потребуется модель с декоративной задней спинкой. Важно учитывать не только размеры дивана, но и необходимую свободную площадь — особенно если вы собираетесь регулярно раскладывать его на ночь.

Если вам нравится высокая упругая посадка, выбирайте модель с пенополиуретановым наполнителем: со временем он не потеряет форму. Для расслабленного отдыха подойдет набивка из пуха и пера или Memory Foam — материала, который подстраивается под форму тела, но распрямляется, когда вы встаете с дивана.

Кресла в гостиной могут дублировать дизайн дивана или кардинально отличаться по цвету и форме — никаких строгих правил здесь нет. Если вы выбираете контрастные кресла, объединить композицию помогут декоративные подушки. Чтобы мебельная группа смотрелась легче, выбирайте модели с высокими ножками — их форма может повторяться в других предметах интерьера, от пуфа до обеденного стола.

Добавьте обеденный стол правильных размеров

Будет ли ваш стол круглым или прямоугольным, не важно: главное — соотнести его габариты и цели. У вас в гостях регулярно собираются шесть-восемь человек? Подойдет столешница длиной около 2,5 метра (или раскладная модель, которую легко увеличить при необходимости). Идеальная ширина стола — 80–105 см: на такой столешнице хватит места для сервировки, а гостям будет удобно общаться.

Стулья для обеденного стола — вовсе не утилитарные предметы, а важные стилеобразующие детали. Сегодня дизайнеры все чаще выбирают стол и стулья из разных гарнитуров — или даже «смешивают» стулья из разных коллекций, чтобы добиться визуального разнообразия.

Смените аксессуары

Интерьер создают детали, поэтому неважных мелочей здесь не бывает. Например, журнальный столик — не место для хранения старых бумаг, а практичный предмет. Если вы любите пить чай за вечерним фильмом, подберите сет из столиков разной высоты — так интерьер станет мобильнее и удобнее для вас.

Стеллажи для гостиной можно выбрать с открытыми полками или дверцами: первые визуально легче, зато за вторыми легко скрыть от посторонних глаз важные предметы. Оптимальный вариант — стеллаж, который комбинирует закрытые секции и открытые полки: кроме функциональных преимуществ такая мебель задает гостиной новые геометрические акценты.

Количество аксессуаров — ваз, зеркал, подсвечников — зависит от стиля и ваших вкусов, но важнее обратить внимание на их качество. С помощью декора можно быстро обновить интерьер — добавить ярких красок и с минимальными вложениями создать дорогой облик. А еще аксессуары со смыслом способны поднять интерьер на другой уровень, даже если вам приходится иметь дело с небольшим бюджетом.

Не экономьте на мелких, но важных деталях

Продавцы некачественной мебели обычно умалчивают о подводных камнях. Например, любая декоративная строчка или кант на обивке должны быть ровными: если фабрика не боится контрастных кантов — значит, строго следит за качеством пошива. Обратите внимание на плотность наполнения подушек и материал каркаса: для качественной мебели используют прочный брус, а не ДСП; натуральный шпон, а не печатную пленку. У корпусной мебели важно внимательно рассмотреть фурнитуру, проверить, хорошо ли работают петли.

Известно, что своим дизайном и качеством славится мебель из Италии — будь то фабрики с многолетней историей или молодые бренды. Фабрики привлекают известных дизайнеров и используют в производстве современные технологии. Покупатель при этом получает оригинальный авторский интерьер по адекватной цене.

Вдохновляйтесь в интернете или в шоу-румах

Покупать онлайн быстрее, чем исследовать десятки салонов. Но мебель — тот товар, который лучше один раз увидеть: на сайте диван или стеллаж могут выглядеть безупречно, а дома — совершенно по-другому. Серьезные компании до сих пор инвестируют в офлайн-салоны. Если что-то пойдет не так со сроками, интернет-витрина может разве что извиниться. Хороший салон же предоставит во временное пользование другую мебель, сделает ценный комплимент за ожидание и вернет неустойку.

Среди офлайн-салонов лучше искать производителей или прямых представителей: цена в этом случае будет честнее, чем у посредника. Еще один довод в пользу прямого заказа — сроки: представитель работает с серьезными объемами, которых не может обеспечить посредник, а значит, быстрее сформирует и доставит в Россию заказ.

Внимательно читайте договор, покупая мебель

Если вы уже определились с брендом и конкретной мебелью, попросите у представителя образец договора. В документе должны быть прописаны сроки выполнения заказа и возможные неустойки. Средний срок поставки у западных и азиатских брендов составляет 90–120 календарных дней. Если вы заказываете мебель в Италии, учтите, что сроки могут быть увеличены на период итальянских каникул в январе и августе. Важный нюанс: срок производства мебели должен отсчитываться с момента предоплаты, а не внесения 100% от суммы. На этом любят играть недобросовестные поставщики, когда у магазина не получается привезти мебель в указанные сроки. Кое-что зависит и от вас: чтобы столовая группа или диван идеально вписались в интерьер, заказывайте их заранее. Если откладываете до последнего, придется покупать то, что есть в салоне, — и ориентироваться не на свои вкусы, а на то, что есть в наличии.

Доставку и сборку должна выполнять профессиональная бригада: в этом случае любой возможный дефект устранят быстро и бесплатно. Если мебель собирал исполнитель со стороны, вам придется доказывать, что недостаток — вина фабрики, а не сборщиков. Рисковать вообще не имеет смысла: многие салоны Москвы предлагают бесплатную доставку и сборку в пределах МКАД. Кстати, у некоторых брендов есть в штате реставраторы — это значит, что обновить мебель можно будет даже через много лет после окончания гарантии.

Обратитесь к эксперту, чтобы не тратить время

Заказать у разных брендов мебель, которая будет органично смотреться в интерьере, непросто. Как вариант — можно обратиться к дизайнеру за подбором мебели и помощью в расстановке. Или отправиться сразу в проверенный салон, например в Milano Home Concept, вместе с которым мы подготовили эту статью.

В Milano Home Concept можно получить грамотную консультацию по дизайну, а еще собрать весь комплект мебели и аксессуаров в едином стиле — всего за один визит и в любом из салонов в Москве и области. А читателей «Медузы» ждет бонус: скидка 10% по промокоду «Meduza».