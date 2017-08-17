Израильского производителя беспилотников обвинили в испытании дрона на живых мишенях в Армении. Компания винит во всем Азербайджан

Министерство обороны Израиля проводит проверку в связи с обвинениями в адрес компании Aeronautics Defense Systems — производителя боевых беспилотников Orbiter. Представители Армении заявили, что сотрудники компании при испытаниях дрона нанесли удар по армянским позициям, чтобы продемонстрировать его возможности Азербайджану. В Aeronautics Defense Systems обвинения категорически отвергают.

Об испытаниях в Азербайджане израильского беспилотника Orbiter 1K сообщили израильские газеты. Как утверждает «Гаарец», ссылаясь на репортаж издания «Маарив», представители Азербайджана, рассматривающие возможность закупки новых израильских беспилотников, попросили сотрудников Aeronautics Defense Systems продемонстрировать возможности дрона-камикадзе Orbiter 1K. Для этого операторам беспилотника предложили нанести удар по позициям армянских вооруженных сил вблизи границы между двумя странами. Как пишет газета, израильские операторы отказались, после чего руководители Aeronautics Defense Systems снарядили дроны и сами повели их к цели. По целям они не попали, но один из беспилотников упал в 100 метрах от позиций ВС Армении.

В Aeronautics Defense Systems категорически отвергли обвинения в испытании беспилотников на живых мишенях. В компании заявили, что подобных демонстраций не проводили никогда. Удар по армянским позициям в Aeronautics Defense Systems назвали инициативой покупателя — азербайджанской стороны. В Минобороны Израиля отказались прокомментировать случившееся, но признали, что подчиненное министерству Агентство по контролю за экспортом вооружений проводит проверку в связи с обвинениями в адрес Aeronautics Defense Systems.

Азербайджан производит израильские беспилотники по лицензии с 2009 года и применяет их как минимум с 2016-го. В частности, в апреле 2016 года разведывательно-ударный дрон IAI Harop использовали в вооруженных столкновениях в Нагорном Карабахе. В Минобороны Армении заявили, что в результате удара был уничтожен автобус с добровольцами, направлявшимися в зону столкновений, погибли шесть человек. Этот инцидент считается первым случаем боевого применения IAI Harop. Как отмечает «Гаарец», в конце 2016 года президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна закупила в Израиле вооружений на пять миллиардов долларов.

Аппараты Orbiter 1K — одни из самых современных беспилотников Aeronautics Defense Systems. Об успешных испытаниях этих БПЛА было объявлено в августе 2016 года. Orbiter 1K обладает бесшумным двигателем, способен нести боевой заряд весом в два килограмма и поражать статичные и движущиеся цели как под управлением оператора, так и самостоятельно. По заявлению производителя, Orbiter может находиться в воздухе до трех часов. Дрон работает по принципу камикадзе (взрывается над целью, а не наносит по ней ракетный удар), но умеет возвращаться на базу в случае, если цель обнаружить не удалось.