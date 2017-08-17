Депутат парламента Австралии пришла на заседание в бурке. Видео

В Австралии депутат парламента от правой партии «Одна нация» Полин Хэнсон в четверг, 17 августа, пришла на заседание в бурке — мусульманском покрывале, закрывающем тело и лицо. Хэнсон заявила, что надела бурку, чтобы показать, что такой одежде не место в парламенте. Генпрокурор Джордж Брандис, присутствовавший на заседании, назвал поступок Хэнсон «издевательством над религиозными предметами одежды». Брандис подчеркнул, что правительство не будет вводить запрет на бурки и другую мусульманскую одежду, закрывающую лицо. Депутаты устроили генпрокурору овацию.