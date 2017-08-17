Британскую модель попытались продать в секс-рабство. Похитители выдавали себя за русскую мафию

В Италии и Великобритании расследуют похищение модели Хлое Эйлинг. На девушку напали в Милане, куда она прилетела на съемку, увезли ее в деревню и пытались продать на торгах в теневом интернете. Спустя неделю модель отпустили на свободу; теперь полиция арестовала двух подозреваемых. «Медуза» рассказывает, что известно об этой истории.

Фальшивая фотосессия

10 июля британская модель Хлое Эйлинг прилетела в Милан для фотосессии. Съемка должна была состояться на следующий день, но в студии девушку вместо фотографа и стилиста встретили двое неизвестных. Один напал на нее сзади и скрутил, а второй сделал укол транквилизатора. По словам Эйлинг, она подумала, что ее хотят ограбить или изнасиловать. Очнулась она в большом чемодане, руки были закованы в наручники, а рот — заклеен.

A post shared by Chloe Ayling (@chloeayling) on Apr 11, 2017 at 8:37am PDT

Девушку отвезли в окрестности Турина, где спрятали в доме, приковав к комоду (Эйлинг говорили, что она уже не в Италии). Похитители сообщили модели, что выставили ее на аукционе на одном из сайтов теневого интернета, где торгуют людьми. Стартовая цена на Эйлинг, по утверждению похитителей, составляла 300 тысяч долларов. Девушка утверждает, что ее собирались продать «кому-то с Ближнего Востока». Вскоре похитители поняли, что совершили ошибку: Эйлинг умоляла отпустить ее к маленькому сыну, а нападавшие якобы принципиально не похищали женщин, у которых есть дети. После этого они решили потребовать выкуп во все том же размере от ее близких. «У меня из родных только мама, и мы никогда не смогли бы позволить себе заплатить выкуп, — вспоминала Эйлинг позже. — Поэтому я дала им имена трех людей, которые могли бы мне помочь».

Одним из них был ее агент Филип Грин. Он рассказал, что в поведении миланского клиента, заказавшего съемку с Эйлинг, не было ничего подозрительного: все формальности были соблюдены, а счета оплачены вовремя. «Мы никогда не отпустили бы модель на съемку, не зная, кто заказчик», — сказал Грин. Однако на следующий день после похищения Эйлинг он обнаружил в почте письмо с требованием выкупа. Похититель представился участником группировки Black Death и сообщил, что в противном случае девушку выставят на аукцион.

Русская мафия

Мужчины, державшие Эйлинг в заложницах, тоже говорили ей, что входят в Black Death. Один из мужчин сообщил ей, что он — наемный убийца, заработавший за пять лет в группировке 15 миллионов долларов. Как утверждает модель, он показал ей для устрашения два ножа и добавил, что его излюбленный метод — яд. Он также предупредил девушку, что при попытке сбежать ее тут же убьют, так как неподалеку находятся и другие агенты Black Death. Хлое Эйлинг провела в доме шесть дней, после чего ее вывели на улицу и объяснили, что отпустят на свободу, если она переведет похитителям 39 тысяч фунтов в течение месяца, а также не будет обращаться в полицию, общаться с прессой и негативно отзываться о Black Death. После этого девушке дали визитку Black Death, велели публично рассказать о группировке после освобождения, отвезли к британскому консульству в Милане и отпустили.

Мужчину, сопровождавшего Эйлинг к консульству, задержали. Им оказался житель британском города Олдбери, 30-летний уроженец Польши по имени Лукаш Павел Херба. После этого к расследованию подключились полиция Польши и Великобритании. Мужчину обвиняют в похищении, шантаже и угрозах, но он все отрицает. По словам Херба, он не догадывался, что был частью преступного сговора. Якобы еще в Британии на него вышла румынская группировка из Бирмингема. Ему выдали 500 тысяч фунтов на аренду дома под склад в Европе, а потом попросили пожить в доме с Эйлинг. Херб заявил следствию, что он согласился, так как ему были нужны деньги на лечение от лейкемии, а про похищение ничего не знал.

British model was drugged & kidnapped in Milan to be sold in an online auction by Polish national Lukasz Herba who lives in the UK. pic.twitter.com/iwo9KgmY5q — Man in Black (@69mib) August 6, 2017

Позже во время допросов выяснилось, что Херба пытался продать историю о похищении Эйлинг британскому таблоиду The Daily Mirror, отправив в редакцию письмо с фотографиями девушки и заголовком «Британскую модель похитила русская мафия». По словам подозреваемого, русскую мафию он упомянул, чтобы привлечь внимание журналистов.

Как пишет Daily Telegraph, название группировки Black Death уже всплывало в 2016 году по делу о торговле людьми: тогда европейская полиция наблюдала за деятельностью сайта в теневом интернете, где были выставлены на аукцион две несовершеннолетние британские девушки, 15-летняя Лора (со стартовой ценой в 750 тысяч долларов) и 17-летняя Гемма (за 120 тысяч). Неизвестно, были ли объявления настоящими и чем закончилось расследование — вся информация о нем засекречена.

В июле 2015 года о Black Death писало издание Motherboard. Журналисты обратили внимание на то, что фотографии «лотов» на сайте группировки выглядят слишком постановочными; позже читатели узнали в опубликованных снимках кадры из порно. По мнению авторов материала, за сайтом могут стоять заурядные мошенники — после долгих переговоров представители Black Death потребовали перевести им деньги за возможность участвовать в торгах.

Опечатанные ворота фотостудии в Милане, где по данным следствия была похищена британская модель Хлое Айлинг. Antonio Calanni / AP / Scanpix / LETA

«Никто ей на самом деле не верит»

По требованию итальянской полиции Хлое Эйлинг оставалась в Италии до предварительного слушания суда, которое состоялось 4 августа. На слушании модели пришлось объяснить, почему ее видели в компании похитителя в обувном магазине (обоих узнал владелец магазина), а также вступала ли она со своим похитителем в интимную связь (на двуспальной кровати в доме нашли следы спермы Лукаша Херба).

Девушка рассказала, что в магазин ее заставили пойти угрозами и что она действительно спала в одной кровати с обвиняемым, но между ними ничего не было. Она подтвердила, что мужчина разрешил ей перебраться с пола к нему в кровать и пытался к ней приставать, но ей удалось отделаться обещанием, что они обязательно займутся сексом, «когда все это закончится».

Спустя несколько дней Хлое Эйлинг дала первое интервью о произошедшем, но многие усомнились в ее версии событий. Несколько ее бывших коллег-моделей опубликовали в WhatsApp фотографии, на которых лежат в чемоданах, изображая призывы о помощи. В других пародийных сообщениях модели требовали выкуп в размере 20 фунтов. Таблоид Daily Star приводит слова анонимного источника: «Никто ей на самом деле не верит. Они бы никогда так не поступили, если бы думали, что она правда все это пережила. Все модели ее знают, и многие думают, что у нее в истории концы с концами не сходятся». Daily Mail также опубликовала статью с заголовком «Не из-за этих ли фотографий похитили Хлое Эйлинг?», где предполагает, что сексуальная съемка в купальнике, сделанная за несколько недель до похищения, могла привлечь внимание похитителей.

В то же время, по утверждению адвоката Эйлинг, показания девушки убедили итальянские власти; источник в миланской прокуратуре также подтвердил, что в ее крови нашли следы кетамина, а ее волосы оказались в багажнике автомобиля Херба. После слушания ее отпустили, и 7 августа британка вернулась домой. 16 августа британская полиция арестовала в Уэст-Мидлендс старшего брата похитителя, Майкла Конрада Херба; расследование продолжается.