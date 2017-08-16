Вера Глаголева: любимые образы Памяти актрисы и режиссера

16 августа в Германии умерла актриса и режиссер Вера Глаголева. Ей был 61 год. По данным источника «МК», близкого к семье, у актрисы было онкологическое заболевание. Глаголева не имела актерского образования, а в кино попала случайно: она согласилась подыграть актеру во время съемок фильма Родиона Нахапетова «На край света…» в 1974 году. Уже в 1975-м ее позвал сниматься в фильме «В четверг и больше никогда» Анатолий Эфрос, который оценил, насколько естественно и органично она существовала в кадре. Вера Глаголева была одной из самых популярных актрис советского кинематографа 1980-х; она снялась почти в 50 фильмах, среди которых «Торпедоносцы» Семена Арановича, «Выйти замуж за капитана» Виталия Мельникова и «Искренне ваш» Аллы Суриковой. Кроме того, Вера Глаголева сама сняла шесть картин — в 1990-м вышел ее режиссерский дебют «Сломанный свет». Друзья и коллеги актрисы, вспоминая актрису, отмечают, что она обладала редким природным мастерством и была очень чувственным, интуитивным режиссером. «Медуза» публикует кадры из фильмов Веры Глаголевой.