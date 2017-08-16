В голландской церкви сняли порно. Прокуратура отказалась возбуждать по этому поводу уголовное дело

Церковь Святого Иосифа в Тилбурге Tony Vingerhoets / Alamy / Vida Press

Порнофильм в церкви Святого Иосифа в голландском Тилбурге сняли еще в январе 2017 года. Видео у себя на сайте разместила голландская порноактриса и продюсер Ким Холланд. Сейчас запись удалена и судить о ее содержании можно только по сообщениям голландских СМИ: известно, например, что видео снимали тайком, а в качестве декораций использовали церковный зал и исповедальню.

Съемки возмутили представителей церкви. После съемок в церкви Святого Иосифа провели «специальный ритуал очищения». Пастор Ян ван Норвеген окропил святой водой алтарь, исповедальню и 150 человек, собравшихся на мессу. Представитель церкви сообщил, что это была «спокойная церемония», во время которой верующие помолились за создателей порнофильма, проявив к ним милосердие.

Авторы фильма принесли извинения, но церковь все равно попыталась привлечь создателей порно к уголовной ответственности. Жалобу в прокуратуру направили еще в январе — но проверка заняла несколько месяцев. В итоге церковь получила ответ по своей жалобе лишь в июле, и только в середине августа о нем было объявлено публично.

В прокуратуре Голландии сочли, что съемки порнографии в церкви не являются уголовным преступлением. «Предположим, что это действие было крайне неуважительным, — объяснил официальный представитель прокуратуры. — Однако далеко не все, что оскорбительно, требует наказания. Существует много способов разрешить конфликт. Мы считаем, что в данном случае более уместно обратиться к гражданскому праву».

Пастор ван Норвеген заявил, что разочарован решением прокуратуры. «Неисповедимы пути Господни, и пути правосудия — тоже», — сказал он. Теперь епархия города Ден Босх решает вопрос о дальнейших действиях: церковь по-прежнему может добиться от авторов фильма компенсации, в том числе и обратившись в суд. Ван Норвеген пока лишь констатирует, что дальнейшие разбирательства потребуют очень больших затрат.

Ким Холланд приветствовала решение, сказав, что она особенно рада за актеров и продюсеров. По словам Холланд, после инцидента в церкви она решила разобраться в границах дозволенного вместе с юристами. «Когда я это делала, не было никаких проблем», — рассказала она, добавив, что фанаты уже присылают ей идеи локаций для будущих съемок. В основном люди предлагают снимать порно на частной территории — например, у себя на балконе.