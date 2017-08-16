В Балашихе продавец квартиры убил покупательницу. Они подозревали друг друга в мошенничестве

В Балашихе местный житель убил женщину, которая вместе с приставом пришла выселять его семью из квартиры. Вечером 15 августа судебный пристав пришел в квартиру № 16 по улице Некрасова в подмосковной Балашихе, чтобы выселить из нее бывших владельцев, которые отказывались освободить квартиру. Вместе с приставом пришла новая владелица квартиры — 37-летняя мать четверых детей Елена Зубова из Москвы, которая приобрела права на квартиру в 2014 году. Приставу и Зубовой долго никто не открывал дверь, и в какой-то момент пристав отошел (по сведениям «Интерфакса», чтобы вызвать полицию). В этот момент, по данным СК, из квартиры вышел мужчина и ударил Зубову ножом в шею. Зубова погибла, нападавшего задержали. Им оказался 48-летний Олег Яремчук, муж Елены Яремчук — бывшей владелицы квартиры. В его отношении возбуждено уголовное дело об убийстве.

Предыдущие хозяева квартиры утверждают, что у них ее отобрали мошенники. Как следует из судебных документов, квартира досталась Зубовой в результате сомнительной сделки. В 2014 году жительнице Балашихи Елене Яремчук срочно понадобились деньги — в газете Metro она увидела объявление о выдаче займов и позвонила в фирму (ее название в документах не фигурирует), которая обещала ей выдать деньги наличными под залог квартиры. В офисе фирмы Яремчук предложили оформить займ через договор купли-продажи ее квартиры, который предусматривал обратный выкуп квартиры при возврате долга. Яремчук подписала предварительный договор и получила один миллион рублей в долг. Покупателем в договоре фигурировала Елена Зубова, но договор подписывала не она, а ее представитель по доверенности. Когда наступил срок выплачивать долг, Яремчук обнаружила, что офис фирмы закрылся, а ее сотрудники перестали отвечать на звонки. В октябре Яремчук выяснила, что собственником ее квартиры на улице Некрасова теперь официально является все та же Зубова — 37-летняя многодетная мать, страдающая ДЦП и работающая риэлтором.

Балашинский городской суд в марте 2015 года встал на сторону Зубовой. Яремчук требовала признать договор купли-продажи квартиры недействительны, однако суд отказался это сделать. Яремчук подала апелляцию в Московский областной суд, указав, что не планировала продавать квартиру, а хотела только получить деньги в долг. При этом Яремчук утверждала, что не подписывала акт приема-передачи квартиры; представитель Зубовой говорил обратное, отмечая, что у новой собственницы квартиры уже есть даже ключи, но она не может заселиться в квартиру, поскольку ее занимает Яремчук с семьей. В итоге Московский областной суд также встал на сторону Зубовой и в августе 2015 года признал договор купли-продажи квартиры законным — однако семья Яремчук продолжала там жить.

Елена Яремчук продолжает отстаивать свои права на квартиру. 16 августа, на следующий день после убийства Зубовой, она сообщила, что в июне 2017 года ей удалось добиться возбуждения нового уголовного дела о мошенничестве при продаже ее квартиры в Балашихе. Из документов, предоставленных Яремчук каналу «360», следует, что полиция ходатайствовала о приостановке выселения семьи. По ее словам, полиция передала ходатайство в службу судебных приставов, но те все равно пришли выселять семью. В областном управлении ФССП отказались ответить на вопросы «Медузы» по телефону, пообещав в ближайшее время выложить разъяснения о случившемся на сайте службы. На момент публикации их не появилось.

Елена Яремчук продолжает настаивать, что Зубова действовала вместе с мошенниками из фирмы по выдаче займов. По ее мнению, роли в схеме приобретения квартиры в Балашихе были четко распределены: фирма оформляла займ под залог квартиры и исчезала, а Зубова появлялась только после этого в качестве обычного покупателя квартиры. «Зубова позиционировала себя добросовестным приобретателем. В судах ее представители говорили, что чуть ли не всю жизнь вся ее семья копила вот на эту конкретную квартиру», — настаивала Яремчук.

Зубова владела как минимум четырьмя квартирами, полученными после сделок, оспаривавшихся в суде — включая четырехкомнатную квартиру на улице Некрасова в Балашихе, где произошло убийство. Еще в десятке квартир ей принадлежали доли или комнаты. По данным телеканала «360», в большинстве случаев предыдущие владельцы этих квартир лишились жилья по сценарию, аналогичному произошедшему с семьей Яремчук. Они брали деньги в долг (в среднем на сумму около миллиона рублей) под залог квартиры, а когда наступал период погашения долга, выяснялось, что квартира уже полностью принадлежит Зубовой. Как минимум в трех случаях предыдущие владельцы обращались в суд, но неизменно проигрывали.

Зубова заявляла, что сама стала жертвой мошенников. В феврале 2017-го она говорила телеканалу «Мир 24», что в 2014 году приобрела сразу три квартиры: две однокомнатные в Москве и одну четырехкомнатную в Балашихе. Риэлтора для покупки квартиры она якобы нашла по объявлению — он предложил ей купить жилье по ценам ниже рыночных. Зубова купила квартиры, потратив на них подаренные, по ее словам, родственниками 12 миллионов рублей (5 из них — за квартиру в Балашихе), но заселиться в них не смогла, так как во всех трех случаях предыдущие владельцы заявили о мошенничестве и отказались отдавать жилье. Риэлтор, с которым Зубова оформляла сделки, по ее словам, к этому моменту перестал выходить на связь и «испарился». Его Зубова и называла мошенником, который ответственен за сделки.