В Иркутске к зданию обладминистрации принесли гробы в память о погибших в интернате детях. Видео

В Иркутске у здания областной администрации прошла акция в память о детях, погибших в Черемховском психоневрологическом интернате. Человек в черном балахоне, лицо которого было закрыто изображающей череп маской, принес к зданию обладминистрации четыре «гроба». Участник акции и его соратник задержаны полицией. В Черемховском интернате в июле 2016 года произошла вспышка острой кишечной инфекции. Заболели более 60 детей, четверо из них умерли. По факту гибели детей расследуется дело по статье «Халатность».