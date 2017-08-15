Для обложки российского LʼOfficiel сняли американку в хиджабе. Не всем это понравилось

Главный редактор журнала LʼOfficiel Russia Ксения Собчак 14 августа опубликовала в своем инстаграме обложку сентябрьского номера — на ней изображена девушка в хиджабе. «В нашем сентябрьском номере мы обратились к актуальной теме исламизации моды», — написала Собчак.

A post shared by Ксения Собчак (@xenia_sobchak) on Aug 14, 2017 at 9:10am PDT

Над обложкой работала британская фотограф Тереза Маркс, а позировала для нее афроамериканская модель Лиза Вашингтон, живущая в Нью-Йорке. Судя по ее инстаграму, в обычной жизни девушка не носит хиджаб; также неизвестно, является ли она мусульманкой.

В комментариях под постом Собчак пользователи оскорбляли модель и мусульманок, а также просили не навязывать им «европейскую моду», которая, по их мнению, не подходит российскому журналу. «Не хочется про них. Почему не русские сарафаны и кокошники?», — написала одна из комментирующих.

Мусульманкам обложка также не понравилась. По словам пользовательницы инстаграма Софико Гочияевой, внешний вид девушки на фотографии не соответствует мусульманским традициям. «Единственное, что отличает данный образ от европейского — наличие платка на голове, завязанного по типу хиджаба», — написала Гочияева. «Если брать само понятие „правильный хиджаб“, то оно подразумевает другое покрывало, без такого макияжа, и уж точно не с брюками. А это всего лишь мода», — отметила другая девушка, исповедующая ислам.

При этом многие отмечают, что в модной индустрии наличие платка на голове не гарантирует того, что девушка — мусульманка, и считают неправильным сравнивать моделей в хиджабе и верующих девушек. Некоторые подписчицы Собчак считают, что таким образом индустрия эксплуатирует «скромный образ» мусульманок и способствует формированию неверных представлений об исламе.