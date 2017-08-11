В 16 европейских странах нашли яйца с опасным инсектицидом. В Бельгии знали об опасности еще в июне, но не предупредили Евросоюз

Зараженные инсектицидами яйца найдены уже в 17 странах. Отзывать яйца из магазинов из-за обнаружения фипронила, опасного для здоровья человека , начали в трех странах — Нидерландах, Бельгии и Германии. 3 августа Еврокомиссия заявила, что зараженные партии удалось отследить, и «ситуация под контролем».

Чуть позже выяснилось, что зараженные яйца и производные продукты нашли в половине стран Европы и за ее пределами — по данным на 11 июня, во Франции, Великобритании, Швейцарии, Швеции, Люксембурге, Дании, Румынии, Словакии, Словении, Италии, Ирландии, Австрии, Польше, а также в Гонконге.

Речь идет о партиях в сотни тысяч и миллионы яиц. Так, в ФРГ количество потенциально зараженных яиц оценили в 10,7 миллиона, в Великобритании — в 700 тысяч, во Франции — в 244 тысячи,

В Россельхознадзоре заявили, что Россия не импортирует пищевые яйца из Евросоюза, однако «есть доля вероятности» их поставок через Казахстан и Белоруссию. «Мы с попытками нелегального ввоза таковой продукции не сталкивались», — заявили в ведомстве.

В Европе запрещено использовать фипронил при производстве продуктов животного происхождения. Вещество впитывается через кожу животных и потом остается в мясе, а в случае с курицами — и в яйцах. В больших дозах фипронил может повредить почки, печень и щитовидную железу человека, в небольших — вызывает раздражение глаз и кожи, а также тошноту. Тем не менее, этим инсектицидом разрешается обрабатывать растительную продукцию.

В зараженных партиях содержание фипронила оказалось разным. Так, в Нидерландах власти опубликовали номера партий, есть яйца из которых было строго запрещено; продукцию некоторых ферм посчитали опасной только для детей и только в больших количествах. В Дании же, к примеру, заявили, что попавшие в эту страну 20 тонн зараженных яиц угрозы здоровью людей не представляют.

Источником большинства зараженных яиц стали Бельгия и Нидерланды — там составом с фипронилом были обработаны, предположительно, сотни хозяйств. В другие страны зараженные яйца попали в основном через Германию, куда поставляется около половины нидерландских яиц.

Первые сообщения о проблеме появились в 20-х числах июля — тогда нидерландский регулятор, отвечающий за безопасность пищевой продукции, сообщил о временном закрытии сперва семи куриных ферм, затем — нескольких десятков, а в итоге — примерно 180, где мог быть использован фипронил. В Бельгии были закрыты более 50 хозяйств; работа некоторых ферм была приостановлена также в Германии и Франции.

Нидерланды — один из главных мировых экспортеров сельскохозяйственной продукции; в стране ежегодно производят более десяти миллиардов яиц. Из-за фипронила в стране временно закрыли, как пишет The Local, примерно одну пятую часть куриных ферм (в Бельгии — четверть). Несколько миллионов голландских куриц могут быть убиты из-за заражения; по данным на 7 августа, уже были убиты около 300 тысяч птиц.

Власти Нидерландов и Бельгии провели совместные рейды в рамках расследования случившегося, два человека задержаны. По данным СМИ, в распространении фипронила подозревается голландская компания ChickFriend, которая занимается обработкой ферм инсектицидами; задержаны два менеджера этой компании. Поставляла ChickFriend состав с фипронилом, предположительно, бельгийская фирма Poultry Vision. Официально названия подозреваемых компаний правоохранительные органы не называют.

В Бельгии о зараженных яйцах узнали еще в июне (по другим данным, даже в мае), однако власти этой страны информировали Еврокомиссию только 20 июля. Как пояснили местные власти, эти данные было решено не предавать огласке из-за текущего расследования. В Еврокомиссии раскритиковали действия Бельгии, заявив, что каждая европейская страна обязана информировать ЕС об угрозах здоровью людей. 11 августа было объявлено о проведении внеочередного совещания Еврокомиссии с участием профильных министерств и регуляторов, посвященное ситуации; его назначили на конец сентября.