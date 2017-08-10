Подставной номер из кино, фейковая слежка за морскими свинками и маскировка под дроны Что узнал BuzzFeed, научивший компьютер находить замаскированные военные самолеты

Издание BuzzFeed год назад обнаружило, что как минимум две сотни самолетов и вертолетов ФБР и министерства внутренней безопасности США регулярно кружат над Америкой, в том числе над крупнейшими городами. Эти самолеты оснащены техникой для съемки, а некоторые способны перехватывать телефонные разговоры. Журналисты указывали, что наверняка не всегда это оборудование используется с разрешения суда. Часть самолетов были зарегистрированы на подставные компании.

В августе 2017 года издание опубликовало новые расследования о самолетах, занимающихся слежкой. «Базфид» нашел секретный самолет, с которого следят за членами наркокартелей в Мексике, а также выяснил, что самолеты военного подрядчика, занимающегося слежкой за террористами в Африке, зачем-то летают и над американскими городами.

Журналисты вычислили эти самолеты при помощи машинного обучения. Они взяли базу данных сервиса Flightradar24 за несколько месяцев 2015 года, выделили из нее уже известные самолеты, которые используются для патрулирования США, и научили компьютер отличать обычные самолеты от подозрительных.

Для этого они использовали специальный алгоритм, который используется для классификации. Компьютер, получив набор данных о 500 случайных самолетов из базы и о 100 идентифицированных ранее, должен был определить, обычный это самолет или подозрительный. Алгоритм записал в подозрительные 69 воздушных судов. Главным критерием служила скорость разворота, поскольку самолеты, использующиеся для наблюдения, как правило, летают кругами.

Изучив найденные компьютером самолеты, журналисты выяснили несколько вещей.

Министерство внутренней безопасности использовало подставной номер из кино

Как пишут журналисты «Базфида», они не рассчитывали найти зарегистрированные на подставные компании самолеты Министерства внутренней безопасности (МВБ), поскольку ведомство обычно регистрирует их открыто. И все же алгоритм обнаружил один самолет, который выполнял подозрительные полеты на границе с Мексикой. Он зарегистрирован на компанию Global Geo Mapping, но на самом деле контролируется пограничной службой (входит в МВБ).

В регистрационных документах «Базфид» обнаружил, что эта компания использовала для регистрации самолета подставной номер (212) 664-7665. В действительности этот номер принадлежит кинокомпании Universal. В числе прочего, он использовался в фильме «Скотт Пилигрим против всех».

Кадр из фильма «Скотт Пилигрим против всех». Главный герой только что получил телефон своей возлюбленной Рамоны

Самолеты для слежки маскировали под «усиленный парашют» и «маленький дрон»

Два самолета, которые пометил алгоритм, были записаны в документах Федерального управления гражданской авиации как «усиленный парашют» и «маленький дрон», якобы принадлежащий фотографу. Журналисты изучили их историю и выяснили, что на самом деле это были одномоторные самолеты-разведчики U-28A.

Подрядчики военных прикрывались слежкой за морскими свиньями

Один из подозрительных самолетов кружил над Сан-Франциско. Он принадлежит компании SciFly, у которой есть контракт с Командованием специальных операций ВМС США. Когда журналисты «Базфида» обратились за комментарием к руководителю фирмы Эдди Кисфалуди, тот сказал, что полеты выполнялись для поиска .

В некоммерческом центре морских млекопитающих подтвердили, что сотрудничали с SciFly, но даты вылетов не совпадали. Кроме того, по большей части самолет SciFly кружил над сушей. В Командовании специальных операций США в итоге заявили, что полеты выполнялись в рамках отработки военно-морских операций.

Зачем Эдди Кисфалуди сказал про морских свиней, неизвестно.