Тюменская школа запрещает девочкам ходить в брюках. Директор ссылается на «русский менталитет» и «передавливание половых органов»

Мать тюменской первоклассницы Ольга Зенкова столкнулась с тем, что в школе № 92 школьницам запрещено носить брюки, — можно только юбки и сарафаны. Как рассказала Зенкова изданию «Ура.ру», на приеме у директора Юрия Карнаухова она спросила, почему введен такой запрет.

«Он сказал: аргумент первый — русский менталитет. Я на него смотрю — и у меня просто слов нет. И еще он сказал, что брюки передавливают девочке органы в период полового созревания и у нее там все неправильно развивается», — рассказала мать первоклассницы. Директор уточнил, что до Зенковой на форму никто не жаловался. Тогда она обзвонила несколько школ и выяснила, что там девочкам можно ходить в брюках. Гинеколог, к которому она обратилась, назвал заявление директора бредом.

В итоге Ольга Зенкова написала в школу заявление с просьбой разрешить ее дочери ходить в школу в брюках, поскольку зимой из-за морозов юбку можно надеть не всегда. В ответ заместитель директора школы Татьяна Дильмиева отправила письмо, где говорится, что по внутренним требованиям школы все женщины обязаны ходить только в юбках, причем это касается не только учениц, но .

В школьном «Положении о единых требованиях к внешнему виду и одежде обучающихся» действительно говорится, что девочки должны ходить только в юбках или сарафанах. По словам Дильмиевой, это положение было согласовано с управляющим советом школы еще в марте 2015 года. Дата создания документа (.docx), опубликованного на сайте школы, — 11 марта 2015 года. В управляющий совет входят родители, представители школы и ученики.

Татьяна Дильмиева заявила радиостанции «Говорит Москва», что отменить положение без согласования с управляющим советом нельзя, и посоветовала Ольге Зенковой обратиться туда. Она также заметила, что дочь Зенковой еще не учится в школе, а только поступила в первый класс.

Ольга Зенкова написала заявление в прокуратуру. Оттуда его отправили в департамент образования Тюменской области. Там заявили, что рассмотрят заявление. Как отметили в департаменте, школы вправе устанавливать требования к форме.