Лахта Центр в Петербурге: удивительные цифры о мегапроекте Что известно про самый высокий небоскреб Европы

В следующем году в Петербурге завершится строительство Лахта Центра — большого многофункционального комплекса на берегу Финского залива, главной осью которого станет башня высотой 462 метра. Мегапроект реализует команда российских и зарубежных дизайнеров и инженеров. Помимо офисов «Газпрома», в Лахта Центре откроются научно-образовательные и культурные площадки, рестораны — места хватит и для работы, и для отдыха. Недавно небоскреб преодолел 336-метровую отметку, побив городской высотный рекорд. К моменту открытия башня станет самым высоким зданием Европы.

Пока горожане и туристы фотографируются на фоне гигантской стройки, на которой работают почти 11 000 человек, «Медуза» собрала удивительные цифры об этом комплексе.