Немногие сегодня могут похвастаться стопроцентным зрением, а с возрастом очки и вовсе надевают почти все. При этом врачи давно умеют решать самые разные проблемы со зрением. Одна из популярных процедур — лазерная коррекция зрения — окружена множеством предрассудков. «Медуза» вместе с клиникой «Эксимер» развеивает мифы об операции и объясняет, кому она может помочь.

Лазерная коррекция помогает исправить врожденные или приобретенные проблемы со зрением

Во время лазерной коррекции зрения хирурги меняют форму, а значит, и преломляющие способности роговицы — естественной линзы глаза. Такая операция помогает значимо улучшить состояние человека при близорукости, дальнозоркости и астигматизме. Например, в клинике «Эксимер», вместе с которой мы сделали этот материал, помогают пациентам с близорукостью до —15,0 D, дальнозоркостью до +6,0 D и астигматизмом до 6,0 D. В целом мировая практика показывает, что лазерная хирургия наиболее эффективна для людей с не самыми большими отклонениями зрения от нормы: например, близорукостью от 1 до 6 D. Разумеется, операция не панацея, и для таких патологий, как, например, катаракта и глаукома, есть другие методы лечения.

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Операция лазером — это не больно и безопасно

Операция длится около 20–30 минут, и делают ее под местной анестезией, так что процедура практически безболезненная. Все неприятные ощущения, которые возникают в процессе операции, проходят за несколько часов, а пациента в тот же день выписывают домой.

За безопасность процедуры можно не переживать. Даже если прямо во время операции начнется землетрясение или у хирурга дрогнет рука, лазер не промахнется и не повредит глаз. Например, в клинике «Эксимер» во время лазерной коррекции положение глаза фиксируется специальным вакуумным кольцом, а голова — вакуумной подушкой. Кроме того, кресло пациента связано с лазером — это гарантирует, что лазер во время операции не сместится. Внезапного отключения электричества тоже бояться не стоит. В случае если это произойдет, энергоснабжение будет переведено на бесперебойное питание от другого источника.

Абсолютное большинство пациентов остается довольно результатом операции, но есть и те, кого результат не удовлетворил (таких всего 4,6% от общего числа). При этом случаи потери зрения и повреждения роговицы после лазерной коррекции встречаются очень редко.

jack1986 / shutterstock.com

После операции зрение станет близким к идеальному

По крайней мере, так говорит большинство пациентов. Хотя есть и те, кто после коррекции не смог видеть со 100%-ной четкостью. Как правило, это люди с высокой степенью близорукости или дальнозоркости вместе с астигматизмом — в таких случаях сложно добиться идеального зрения, и доктор вас обязательно об этом предупредит. В редких случаях после операции зрение может ухудшаться в сумерках, и для вождения автомобиля в позднее время суток, возможно, придется надевать очки.

Эффект от операции сохранится надолго (но иногда требуется коррекция)

Технология лазерной коррекции зрения и медицинское оборудование, необходимое для проведения процедуры, постоянно совершенствуются. С одной стороны, это хорошо, с другой — не позволяет специалистам до конца изучить долговечность эффекта от операции. Тем не менее результаты 10-летнего исследования операций PRK и LASIK среди пациентов с близорукостью показывают, что некоторым из них (по одним данным, в 20–45% случаев, по другим — в 17,5%) требовалась повторная коррекция зрения.

В некоторых случаях после лазерной коррекции можно столкнуться с нечеткостью зрения — это временное явление, глаз адаптируется после операции, а зрение нормализуется. Никаких дополнительных процедур не требуется, нужно просто немного подождать. А вот людям, у которых сильно развита дальнозоркость, близорукость или астигматизм и которым изначально была необходима более интенсивная коррекция зрения, действительно, скорее всего, понадобится повторная операция.

jack1986 / shutterstock.com

Если скорректировать близорукость в молодости, то после 40 лет понадобятся только одни очки — для дали

Близорукость в молодости (она же миопия) — это неудобно и неприятно, но с годами (после 40 лет) она естественным образом может немного компенсировать возрастную дальнозоркость (пресбиопию). Это не значит, что в 45 лет вы будете идеально видеть все вдали и вблизи, но, скорее всего, вы чуть позже, чем сверстники, наденете очки для чтения. Если же сделать лазерную коррекцию близорукости в молодости, то проблем с тем, чтобы хорошо видеть вдали, не будет, вот только пресбиопия естественным образом не компенсируется. А если на момент операции вы уже плохо видели вблизи, то состояние может ухудшиться. В любом случае операция будет оправданной, ведь после 40 лет придется носить только одни очки — для чтения.

jack1986 / shutterstock.com

У лазерной коррекции есть ограничения по возрасту

Лазерную коррекцию зрения, как правило, делают людям от 18 и до 45 лет. Важно, чтобы за последний год перед операцией острота зрения не менялась. Врачи не рекомендуют делать лазерную коррекцию до 18 лет, потому что в этом возрасте с ростом глазного яблока может увеличиться и степень близорукости. После 45 лет у людей начинаются возрастные изменения, отражающиеся в том числе на остроте зрения, поэтому офтальмологи предупреждают, что лазерная коррекция не гарантирует пациенту идеальное зрение в будущем. В любом случае перед подобной операцией нужно обязательно проконсультироваться с врачом, он подберет оптимальный вариант для конкретной ситуации. Возможно, окажется, что лазерная коррекция нужна, несмотря на возраст.

Лазерная коррекция зрения — не повод бросать спорт

Если только вы не занимаетесь контактными видами спорта вроде бокса и единоборств, где высок риск получить удар в лицо и повредить глаза. Через лазерную коррекцию проходят даже альпинисты и летчики-испытатели, чтобы улучшить зрение и спокойно продолжать свою профессиональную деятельность. Ограничить физическую активность нужно будет только в первые несколько недель после операции, чтобы организм восстановился.

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Рожать после операции можно!

Нет причин ограничивать женщин, которые в будущем хотят иметь детей, в желании исправить зрение с помощью лазерной хирургии. А вот беременной женщине такую операцию делать не рекомендуется: у беременных и кормящих грудью женщин с близорукостью острота зрения может меняться из-за колебаний объема жидкости в роговице, поэтому гарантировать хороший результат операции нельзя.