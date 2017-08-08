Вечером 7 августа в Твери обрушилось здание речного вокзала — это главный символ города. Вокзал построили в середине 1930-х годов. Он активно эксплуатировался до начала 1990-х: из Калинина (советское название Твери) можно было добраться по Волге до Ржева и Углича, здесь останавливались шедшие по Волге большие теплоходы. В 2000-е регулярное речное сообщение прекратилось, перестали использовать и вокзал. Здание вокзала, построенное в стиле сталинского неоклассицизма, признано памятником архитектуры регионального значения.

Весной 2011-го галерист Марат Гельман открыл в здании речного вокзала центр современного искусства «Тверца». В том же году там прошли фестиваль современного искусства «Верь в Тверь» и выставка . Уже тогда Гельман говорил, что здание необходимо ремонтировать, однако в регионе осенью 2011-го в регионе сменился губернатор (вместо Дмитрия Зеленина пост занял Андрей Шевелев), и областное правительство отказалось финансировать ремонт здания; «Тверца» была закрыта. «В течение года мы пытались разговаривать с новым губернатором, предлагали разные варианты, я тогда был членом Общественной палаты [РФ], поэтому со мной еще разговаривали — но это [новый губернатор] выпускник Офицерского рязанского училища, он вообще не понимал, о чем мы говорим», — вспоминал Гельман.

Одновременно Гельман занимался похожим, но куда более масштабным проектом в Перми. С 2009 по 2013 год он был директором Пермского музея современного искусства PERMM, который до 2014-го располагался в здании бывшего речного вокзала Перми (несмотря на уход Гельмана, музей переехал в другое здание и продолжает работать). Здание местного речного вокзала разрушалось годами, в том числе в то время, когда в нем проходили выставки; сейчас идет его реконструкция, она должна завершиться в декабре 2017 года.

Здание тверского речного вокзала в 2016 году Николай Винокуров / Фотобанк Лори

Здание речного вокзала в Твери рухнуло в ночь с 7 на 8 августа. Обрушились центральная ротонда, часть карниза верхней ротонды, верхние перекрытия и часть южной стены второго этажа ротонды — всего около 400 квадратных метров. Территорию вокзала огородили сотрудники ЧОПа, в результате обрушения никто не пострадал. Здание разрушалось всю ночь; тверская редакция «Московского комсомольца» вела онлайн-трансляцию того, как это происходило.

Тверские власти утверждают, что искали деньги на реконструкцию вокзала, но безуспешно. По словам вице-губернатора Тверской области Андрея Белоцерковского, проект реконструкции здания существует уже давно, но «поиски инвесторов пока результатов не дали». Он говорит, что теперь экспертиза покажет, возможно ли восстановление речного вокзала — либо же потребуется «полное разрушение постройки и ее воссоздание из современных материалов» (именно так реконструируют речной вокзал в Перми). Белоцерковский пообещал, что «все решения будут приниматься с учетом мнения жителей».

Начальник главного управления по государственной охране объектов культурного наследия Тверской области Михаил Смирнов оценил реставрацию вокзала в 500 миллионов рублей.