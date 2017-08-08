The Atlantic: Подростки XXI века поздно взрослеют, мало общаются в реальной жизни и чувствуют себя одинокими. Во всем виноват смартфон

Психолог Джин Туенги 25 лет изучала разницу между поколениями и заметила, что современные подростки сильно отличаются от подростков, которые росли в предыдущие десятилетия. Туенги даже придумала для него название: айпоколение, iGen. Журнал The Atlantic опубликовал отрывок из ее книги, которая скоро выходит в США. «Медуза» рассказывает, что психолог узнала о жизни современных (американских!) подростков — и чем они отличаются от поколений 1980-х и 1990-х.

Современные подростки действительно отличаются от прежних

Про каждое новое поколение принято говорить, что оно совсем другое; часто — что оно глупее, наглее и вообще хуже предыдущих. До недавнего времени ученые, которые исследовали этот вопрос всерьез, в целом были не согласны с такими оценками. Но теперь есть научное подтверждение — люди, которые родились с 1995 года по 2012 годы, действительно значимо отличаются от других поколений.

Появление новых качеств у новых поколений обычно ожидаемо и происходит постепенно. Современные подростки сильно отличаются и здесь: в 2012 году ученые, изучающие тинейджеров, начали замечать резкие изменения. Примерно в это же время число американцев со смартфонами перевалило за 50 процентов. По всей видимости, дело именно в мобильных устройствах — а также в возросшей популярности социальных сетей.

Они меньше общаются в реальном мире

Как следует из материала The Atlantic, нынешние подростки гораздо реже видятся вживую, даже если между ними начинаются романтические отношения. На свиданиях они бывают нечасто, предпочитая им переписку и прочее общение в соцсетях. С друзьями они тоже видятся реже, чем предыдущие поколения. Число детей, которые делают это почти каждый день, уменьшилось на 40 процентов с 2000 по 2015 год. Впрочем, согласно исследованию, это необязательно плохо — поскольку подростки меньше общаются в реальной жизни, они меньше пьют алкоголь. В этом есть плюс: в жизни этих подростков меньше алкоголя.

Реже подростки общаются и со своими родителями — что, впрочем, не мешает взрослым куда пристальнее следить за своими детьми: этому также помогают цифровые технологии.

Они позже взрослеют

Современные подростки позже начинают взрослую жизнь. Например, нынешние подростки получают права в более взрослом возрасте, чем это делали их ровесники из предыдущих поколений, — и реже подрабатывают.

Позже тинейджеры начинают и заниматься сексом. В этом тоже есть свои преимущества: например, в США стало меньше подростковых беременностей.

Они хуже себя чувствуют

Подростки стали хуже спать. Если использовать смартфон перед сном, это может увеличить время, которое человеку требуется, чтобы заснуть. Подросткам нужно спать 8–10 часов, но сейчас они тратят на сон меньше семи часов. Дефицит сна может привести к тяжелым последствиям: например, ожирению, сахарному диабету 2-го типа и повышенному артериальному давлению.

Несмотря на постоянное общение в интернете, современные подростки чувствуют себя более одинокими, чем тинейджеры предыдущих поколений, говорится в исследовании Туенги. Правда, у ученых пока нет точных доказательств тому, что тут есть прямая причинно-следственная связь. Но вот девочкам в новых условиях точно приходится хуже мальчиков: соцсети стали удобной площадки для травли девочками друг друга, в то время как мальчики по-прежнему склонны выяснять отношения с помощью физической силы.