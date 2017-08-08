Австралийцу обглодали ноги неведомые морские животные. Что это было? (Спойлер: рачки-бокоплавы)

Австралийский подросток Сэм Канизей после футбольного матча решил остудить ноги в прохладной морской воде на пляже в городке Брайтон. Вернувшись на берег, он обнаружил, что его ноги кровоточат. Многие издания писали, что австралиец пострадал от укусов «неведомых морских животных» — впрочем, довольно быстро выяснилось, кто это был. «Медуза» рассказывает, что произошло с Сэмом и можно ли купаться на австралийских пляжах.

«Когда в больнице обтерли его ноги, они все равно кровоточили. На полу образовалась огромная лужа крови. Никто не знал, что это за существа. В больнице связались с токсикологами и океанологами и другими врачами в Мельбурне и окрестностях, но никто не знал, что это такое», — рассказывал отец пострадавшего подростка.

Отец Сэма отправился на тот самый пляж, где покусали его сына, чтобы выяснить, что же это было — и обнаружил там мелких морских рачков. Он поместил рачков в емкость с водой, а потом начал экспериментировать — кидать в емкость разные продукты; выяснилось, что охотнее всего они набрасываются на мясо. Собственно, на кусок мяса он и поймал рачков: опустил его в воду и подождал, когда они его облепят, пишет NPR. Тем временем о случае с Сэмом написали, кажется, все мировые издания; в основном с заголовками в духе «Австралийцу обглодали ноги таинственные морские паразиты».

Brighton Beach 'Critters' Swarm For Meat After Feasting on Teenʼs Leg Storyful News

Уже вечером в понедельник, 7 августа, то есть спустя два дня после инцидента, появились официальные сведения о том, что стало причиной травмы Сэма. Верным оказалось самое первое предположение врачей: подростка искусали морские блохи — мелкие плотоядные рачки, обычно питающиеся падалью.

Произошло это в результате сразу нескольких совпадений, объяснил ABC австралийский морской биолог Генефор Уолкер-Смит, которой удалось опознать животных. Сэма искусали представители отряда бокоплавов или амфиподов, а конкретно lysianassid amphipod, отмечает она. Эти рачки обитают в морской воде, но на людей они практически никогда не нападают. Сэм же, в отличие от большинства купальщиков на пляже в Брайтоне, довольно долго простоял в воде без движения рядом с местом скопления бокоплавов — видимо, где-то неподалеку они обгладывали труп какого-нибудь краба и решили атаковать ноги подростка. Из-за того, что вода была холодной, а в слюне рачков, по всей видимости, содержится антикоагулянт, укусов Сэм не почувствовал и не заметил кровотечения — оно началось лишь когда он вышел из воды. Сэму просто очень не повезло, поскольку такое поведение бокоплавов не является для них типичным. Другим австралийцам никакой опасности не угрожает, они могут спокойно купаться и не бояться плотоядных рачков, говорит Уолкер-Смит.

Укусы бокоплавов не ядовиты и не представляют никакой опасности для жизни. Сэм пока остается в больнице, но его здоровью ничего не угрожает, и вскоре он выпишется.