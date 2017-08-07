Российского священника задержали в Белоруссии за сутенерство. В его приходе отказываются в это верить

Следственный комитет Белоруссии подтвердил «Медузе», что на территории страны по подозрению в сутенерстве задержан российский священник. Дело против него возбудил витебский городской отдел Следственного комитета — по статье о «покушении на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией». Официальный представитель СК Юлия Гончарова отказалась называть «Медузе» имя задержанного, но подтвердила: в ходе допроса он пояснил, что является «священнослужителем в одном из храмов Ленинградской области».

По словам Гончаровой, основаниями для задержания и возбуждения уголовного дела стали «материалы, собранные сотрудниками службы по противодействию незаконному обороту наркотиков и торговле людьми по городу Витебску».

По данным СК, россиянин уговаривал двух жительниц Витебска поехать в Санкт-Петербург заниматься проституцией. В официальном сообщении пресс-службы СК Белоруссии говорится, что задержанный «путем уговоров и обещаний пытался организовать вывоз в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц Витебска», но был задержан вместе с двумя женщинами — 20 и 30 лет — около витебского автовокзала.

По другой информации, священнослужитель был задержан во время штурма витебского притона. Издание 47news.ru назвало имя задержанного — по данным этого СМИ, речь идет о Николае Кирееве, священнике храма Святых Апостолов Петра и Павла во Всеволожском районе Ленинградской области. Как пишет издание, 4 августа супруга Киреева обратилась в полицию с заявлением о пропаже мужа, который двумя днями ранее уехал в паломничество по Московской области, собирался посетить Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь в городе Истре, а потом перестал выходить на связь. После ее обращения в полицию и стало известно, что Киреев задержан в Витебске.

Николай Киреев служит священником уже пятнадцать лет. Сан он получил в 2002 году. В 2006 году Киреев был награжден правом ношения камилавки — это почетная награда у православных священников. В 2010 году он был зачислен на богословское отделение Санкт-Петербургской православной духовной академии.

В храме не верят в вину священника. «Я таких [хороших] людей не встречала, а работаю я с ним уже больше десяти лет. В это просто невозможно поверить», — сказала «Медузе» одна из работниц храма. Настоятель храма отец Сергий назвал обвинения в адрес Николая Киреева «чудовищной провокацией». Он также заявил, что пока никакой официальной информации у него нет. Отец Сергий назвал отца Николая исполнительным и тихим человеком, а вещи, в которых его обвиняют, «чудовищными и запредельными». Выборгская епархия — к ней относится храм, в котором служит Киреев, — комментировать ситуацию не стала.

РПЦ на время следствия запретила Кирееву проводить службы. Об этом 7 августа заявил заместитель главы синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По его словам, сейчас изучаются обстоятельства выдвинутых обвинений, «несмотря на их беспрецедентный характер». Он также не исключил возможность передачи Киреева России.