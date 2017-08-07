В начале августа 2017 года внимание твиттера привлек старый мультфильм «Би-би-си» о жизни в Римской империи: военачальника в нем изобразили чернокожим мужчиной. В твиттере возмутились «политкорректностью» и недостоверностью видео; когда в защиту ролика выступила британский историк Мэри Берд, на нее обрушился гнев не только никому не известных пользователей, но и знаменитого экономиста и публициста Нассима Талеба. «Медуза» рассказывает, что это было — и какие аргументы у каждой из сторон.

Что за мультфильм выпустил «Би-би-си»?

В 2014 году британская вещательная корпорация выпустила серию обучающих видео для школьников о Римской империи, частью которой в прошлом была и значительная часть территории современной Великобритании. В мультфильмах исследовались разнообразные исторические вопросы, в том числе повседневная жизнь римлян и их быт. В одном из роликов говорилось о строительстве — и об отце семейства, отправившемся на стройку. По сюжету видео, отец, римский военачальник — чернокожий, а его супруга белая.

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Почему ролик попал в фокус внимания пользователей твиттера только сейчас, точно неизвестно. В спор о его исторической достоверности, среди прочих, включился лондонский блогер Пол Уотсон, который сотрудничает с популярным у альт-правых конспирологическим сайтом Infowars.com. Уотсон придерживается типичных для альт-правых взглядов: критикует феминизм третьей волны, выступает против распространения мусульманства и ругает мейнстрим-медиа.

Почему все возмущаются?

По всей видимости, именно Пост Уотсона спровоцировал полномасштабную дискуссию вокруг ролика. Сам блогер писал на Infowars, что «левые буквально пытаются переписать историю и представить ее так, будто в Великобритании всегда была массовая иммиграция». По мнению значительного числа пользователей, на британских территориях Римской империи не могло быть чернокожих солдат — и тем более военачальников, а даже если они и были, это считалось исключением, а не правилом.

Британский историк, автор документальных фильмов о Римской империи Мэри Берд выступила в защиту ролика и написала в твиттере, что такая ситуация более чем возможна — нет ничего странного в том, что римским военачальником оказался чернокожий. Следом за этим последовала атака на Берд: от интернет-троллей она получила множество сообщений о своей внешности, весе, о том, что она, будучи женщиной, ничего не понимает в вопросе, и что ее компетенция как историка ничего не стоит. Берд не впервые сталкивается с троллингом в твиттере: ее неоднократно критиковали за то, что она якобы плохо смотрится на экране.

«Ливень агрессивных обзывательств на все темы — от моей компетентности как историка и „элитистского взгляда из башни из слоновьей кости“ до моего внешнего вида, возраста и пола („спятившая старая баба“, „жирная“ и многое другое)», — так описывает реакцию твиттера сама Берд. Критиковали ее не только обычные пользователи, но и люди с мировым именем, например, знаменитый экономист Насcим Талеб.

При чем тут экономист Талеб?

В начале августа к спору о чернокожих солдатах в Римской империи присоединился Нассим Николас Талеб, экономист, публицист, преподаватель и трейдер, заработавший состояние на кризисе 2008 года. Талеб — автор известных научно-популярных книг «Черный лебедь» и «Антихрупкость», в которых подробно рассказывает об устойчивых экономических системах и теории рисков. Книги Талеба написаны простым и понятным языком; вместе с удачно предсказанным кризисом 2008 года эти работы принесли экономисту мировую известность. У Талеба немало и почитателей, и оппонентов (в первую очередь, в академической среде).

Талеб потребовал, чтобы Мэри Берд представила научные доказательства своего суждения. По мнению Талеба, если чернокожих было достаточно много среди граждан Римской империи, генетический след Черной Африки должен был остаться среди жителей территорий, которые контролировались Римом. Таких данных, считает Талеб, нет. При этом в дискуссии с британским историком Талеб упорно обращается к своему оппоненту как к миссис; Берд называет его профессором.

Исторический спор стремительно перешел на личности. Берд написала, что из «попсовых книг о рисках» Талеба не следует, что он что-то понимает в римской истории — а других она не читала. Экономист ответил, что на него за год ссылаются в научных статьях чаще, чем на работы Берд за всю ее жизнь. Позднее Талеб называл имбецилами пользователей твиттера, которые ему возражали. 4 августа Талеб опубликовал в Medium пост по поводу дискуссии с Берд, в котором раскритиковал научную систему Великобритании: по его мнению, она слишком зависима от политкорректности и подгоняет факты к недостоверным теориям, основывающимся на политических мотивах.

А были ли чернокожие военачальники в Римской империи?

Мэри Берд настаивает, что прообразом героя мультфильма «Би-би-си» мог стать Квинт Лоллий Урбик, римский военный и политик, живший в первой половине II века н. э. Урбик был бербером и родился на территории современного Алжира; он с 139 по 142 годы правил Британией при римском императоре Антонине Пие и активно воевал с северными племенами на территории современной Шотландии.

Есть и другие исследования о роли чернокожих в жизни Римской Британии, например, вышедшая в 2016 году книга «Black in Britain» историка Дэвида Олусоги. В ней говорится, что чернокожие присутствовали на территории современной Великобритании со времен Римской империи и играли значительную роль в жизни острова — но эту часть истории принято замалчивать или не изучать.

Талеб утверждает, что этот аргумент не работает: берберы и другие народы Северной Африки в то время выглядели как испанцы, греки и жители юга Италии, то есть были смуглыми, но не чернокожими — тогда как герой мультфильма «Би-би-си» однозначно чернокожий, и это не соответствует исторической достоверности. В качестве подтверждения он приводит статистические данные генетического анализа современных европейцев. The Atlantic раскритиковал подход Талеба, отметив, что эти данные нерелевантны: например, в генах современных британцев практически не прослеживаются следы вторжений римлян, викингов и норманнов, хотя эти исторические факты никто под сомнение не ставит.