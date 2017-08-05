Он возвращался и побеждал Владимир Кличко завершил боксерскую карьеру

Украинский боксер-тяжеловес Владимир Кличко объявил об ухода из спорта. Три месяца назад он был нокаутирован британцем Энтони Джошуа, который младше Владимира на 14 лет. По контракту Кличко имел право на реванш, и еще на прошлой неделе спортивные сайты сообщали, что повторный бой может состояться в ноябре в Лас-Вегасе. Но украинец решил, что в его 41 год профессионального бокса с него хватит. Спортивный журналист Андрей Мельников по просьбе «Медузы» рассказывает о карьере тяжеловеса для тех, кто не очень внимательно следит за боксом.

Кличко провел на ринге 69 боев и проиграл из них лишь пять. Подавляющее большинство соперников уступали ему в мастерстве и габаритах и особых шансов на успех не имели. 53 нокаута при 64 победах — лучшее тому свидетельство. Однако именно после проигранных боев Кличко всегда делал то, за что его уважают больше всего: возвращался и побеждал. Не получилось только в последний раз с Джошуа. Кличко проиграл, но выдал бой, круче которого в его карьере не было.

Владимир и его старший брат Виталий (да, это он сейчас мэр Киева) рулили тяжелым весом около 15 лет. «Руль» им передал британец Леннокс Льюис, который выигрывал у таких людей, как Майк Тайсон и Эвандер Холифилд. В 2003 году Льюис победил Виталия Кличко и на ринг больше не выходил. Кличко-старший дрался смело и после шести раундов вел по очкам. Правда, досталось ему не меньше, чем сопернику, а рассечение над левым глазом было таким большим, что врач остановил бой, и победу техническим нокаутом присудили Льюису.

Виталий Кличков после боя с Ленноксом Льюисом

Alexander Hassenstein / Bongarts / Getty Images

К 2011 году Виталий и Владимир собрали чемпионские титулы по версиям всех четырех самых значимых организаций в профессиональном боксе (WBC, WBA, IBF и WBO). Старший брат провел свой последний бой в 2012 год, младший пробоксировал еще пять лет.

Большую часть своей спортивный карьеры братья Кличко, которые на самом деле были очень разными по стилю боксерами, воспринимались скорее как единое целое. При этом Виталий часто говорил, что считает Владимира куда более талантливым боксером, чем он сам.

«Мешки» и титул

Владимир Кличко впервые вышел на профессиональный ринг в 1996 году — через несколько месяцев после победы на Олимпиаде в Атланте. Среди великих боксеров-профессионалов немало олимпийских чемпионов: Мохаммед Али, Рэй Леонард, Оскар Де Ла Хойя, Джо Фрейзер, Джордж Форман, тот же Льюис. Чемпиона Лондона-2012 Джошуа великим пока называть рано, но победу над Кличко у него в любом случае никто не отнимет.

20 с лишним лет назад братья Кличко уехали в Германию, подписав контракт с промоутерской компанией Universum. В этой стране Владимир провел большую часть своих боев и обрел огромное число фанатов и, кстати, выучил немецкий. Аншлаги на его боях в закрытых залах были настолько обычным делом, что свои топовые матчи Кличко, когда позволяло время года, проводил на футбольных стадионах.

Как это обычно бывает с боксерами, которых промоутеры «ведут» к чемпионским титулам и звездному статусу, в первые годы Кличко набирался победного опыта с «мешками». Так называют соперников, которые заведомо уступают будущей звезде в классе. Случаи, когда «мешки» побеждают, редки, но все-таки бывают. С Кличко-младшим такое произошло однажды. В 1998 году он в первый и последний раз дрался на Украине и проиграл американцу Россу Пьюритти. Владимир уверенно вел бой, но не рассчитал силы. В 11-м раунде его тренеру Фрицу Здунеку пришлось остановить поединок.

Несмотря на это поражение, чемпионский бой для Владимира был делом времени. Случай представился в 2000 году. Виталий Кличко, к тому времени завоевавший титул WBO, уступил его невысокому, но подвижному и техничному американцу Крису Берду. Именно тогда братья Кличко и их промоутеры опробовали схему «месть за брата», сделав ее главным мотивом раскрутки боя Владимира Кличко с Бердом. Младший брат разгромил американца по очкам и впервые стал чемпионом мира.

Wladimir Klitschko VS Chris Byrd I Highlights Unskilled Worker

Падая и вставая

За два года после победы над Бердом Кличко-младший нокаутировал пятерых вполне достойных претендентов. Шестым должен был стать южноафриканец Корри Сандерс, который, как тогда казалось, выделялся только почти таким же высоким, как у Кличко, ростом (193 сантиметров против 198 сантиметров), да еще тем, что был левшой.

Слово «был» по отношению к Сандерсу, к сожалению, употреблено верно. Пять лет назад у себя в ЮАР он стал жертвой вооруженных грабителей в ресторане, где обедал с семьей. Корри заслонил собой дочь от пули. Владимир Кличко, когда узнал о смерти Сандерса, сказал, что никогда бы не стал тем, кем стал, если бы не поражение от южноафриканца. И добавил, что никто никогда не бил его так, как Корри.

В бою с Кличко Сандерс действительно бил что надо. Хватило одного с небольшим раунда.

Wladimir Klitschko Vs Corrie Sanders djcrunkz

После этого Кличко привезли двух «мешков». Аргентинец Фабио Моли выдержал лишь полторы минуты после стартового гонга, пропустив первый хоть сколько-то серьезный удар. Американец Дэнелл Николсон продержался до четвертого раунда. Кличко и его команда решили, что пора вернуть себе титул WBO. В апреле 2004 года в Лас-Вегасе Владимир вышел на бой с американцем Лэмоном Брюстером, и этот поединок стал, пожалуй, самым странным и скандальным в его карьере.

В первых раундах Кличко владел преимуществом, в четвертом отправил Брюстера в нокдаун и, казалось, был близок к тому, чтобы добить его. Но американец выстоял до конца раунда, причем одновременно с гонгом соперники сойдясь в клинче, упали. В пятом раунде выяснилось, что для Кличко падение не было случайным. Он на глазах терял силы, пропускал удары и дважды упал. Второй раз — вместе с гонгом. Владимир встал, но явно был не порядке, и рефери справедливо остановил бой.

Wladimir Klitschko vs Lamon Brewster I Part 4 5 Роман Лой

После поединка Кличко отвезли в больницу, где выяснилось, что его организм был сильно обезвожен. Тогда много писали, что во всей этой истории было «что-то не так». Чаще всего называлась версия о том, что вода, которую украинец пил перед боем, была отравлена. Впрочем, никаких доказательств предъявлено не было, а разговоры на результат боя, разумеется, никак повлиять не могли.

Отдохнув полгода, Кличко вернулся на ринг, но выглядел невнятно. В бою с не самым грозным Даваррилом Уильямсоном ему отсчитали нокдаун, потом поединок остановили из-за рассечения, которое Владимир получил в результате случайного столкновения головами. Согласно правилам, стали считать очки, Кличко выиграл. Нигериец Сэмюэл Питер послал Кличко в нокдаун аж трижды. Правда, кроме этих эпизодов Питер проиграл практически все остальные, и победу по очкам отдали украинцу. Такие победы хуже иных поражений: в 2005 году мнение о том, что Кличко-младшему надо завершать карьеру, чтобы не гробить здоровье, казалось вполне разумным.

Царь горы

Прошло три года, и Владимир из боксера с очень неясными перспективами превратился в одного из самых доминирующих тяжеловесов в истории. В этом большая заслуга тренера Эмануэля Стюарда, с которым украинец начал работать после поражения от Брюстера. В 2012 году Стюард умер.

К концу 2008-го стало ясно, что реальным соперником Кличко-младшему может быть только его брат Виталий, который как раз возобновил карьеру после четырехлетнего перерыва. Владимир еще раз разобрался с Бердом (нокаут), взял реванш у Брюстера, заставив того отказаться от продолжения боя, легко переиграл россиянина Султана Ибрагимова.

Продолжая побеждать, Кличко бесил недругов, которые критиковали его за излишнюю осторожность. Многие бои Кличко действительно получались скучными. Его тактика строилась главным образом на превосходстве в росте, мощи, длине рук и отличном джебе, который часто называли лучшим в боксе. Джеб — это короткий и быстрый прямой удар «передней» (в случае Кличко — левой) рукой. Большинство боксеров используют этот удар, чтобы держать соперника на дистанции или подготовить дальнейшую атаку. Джеб Кличко сам по себе был очень эффективен. Держа соперника на удобном для себя расстоянии, он мог подолгу «расстреливать» его своими джебами, иногда ни разу за весь раунд не подключив правую руку. Эффективно, но не очень зрелищно.

Wladimir Klitschko | THE JAB LetsTalkSense1

Некоторые соперники Кличко смотрелись настолько беспомощно, что даже старая присказка «в тяжелом весе у каждого есть шанс, тут все может решить один удар» в их случае казалась насмешкой. Зато для многих противников Владимира бой с ним стал главным заработком в жизни: много лет поединки братьев Кличко были самыми кассовыми в тяжелом весе. Кстати, в 2005 году украинцы стали сами себе промоутерами, организовав компанию K2 Promotions.

У тех, кто ждал поражения Кличко, в 2011 году появилась надежда на Дэвида Хэя — техничного и быстрого британца, который обратил на себя внимание не только победами, но и умением хайпануть: свои бои он раскручивал лучше десятка промоутеров. Правда, в бою с Кличко ничего особенного ему показать не удалось. Владимир осторожно разыграл свои козыри и уверенно выиграл по очкам.

В России несколько лет надеялись, что остановить Кличко сможет Александр Поветкин. В октябре 2013 года Владимир приехал в Москву и легко победил россиянина. Поветкин показал редкое мужество, пережив один нокдаун во втором раунде и еще три в седьмом. Он сумел достоять до финального гонга, но на большее рассчитывать не мог.

Бокс Кличко Поветкин раунд 7 klitschko vs povetkin 7 round Viktor Burano

Последний бой

Когда проигрывает боксер, многие годы бывший главной силой в своей категории, это обычно неожиданность. Так случилось и с Кличко. В ноябре 2015 года он вышел против британца Тайсона Фьюри. Перед боем казалось, что у Фьюри лишь два преимущества: он выше ростом (206 сантиметров) и ему меньше лет (27 против 39 в день матча). При этом со времен Корри Сандерса у Кличко не было больших неприятностей в борьбе с высокими соперниками. А бить молодых для него давно стало привычным делом.

Вышло так, что в бою с Фьюри Кличко не показал вообще ничего, за 12 раундов так ни разу и не ударив толком британца. Тайсон тоже ничем не напоминал того Майка Тайсона, в честь которого получил свое имя, но он хотя бы иногда пытался драться. После 12 раундов вопросов о победителе не было. Кличко потерял все свои титулы.

В бою с Фьюри Владимира подвела его привычка быть осторожным и избегать риска. Оказавшись перед неудобным соперником, которого нельзя задавить габаритами, украинец так ни разу и решился пойти на настоящее обострение. Наверняка были и другие причины: возраст, отсутствие в углу тренера Эмануэля Стюарда, возможно, отсутствие второго или третьего плана на бой.

Кличко имел возможность потребовать реванша и потребовал. Повторный бой планировался сначала на лето прошлого года, потом на осень, но так и не состоялся. Выяснилось, что Фьюри вместо тренировок долбил кокаин и, по его словам, не видел смысла в жизни. Если верить Тайсону и его команде, сейчас с кокаином боксер завязал, но на ринг после поединка с Кличко он больше не выходил.

После паузы в полтора года Кличко вышел на бой с соперником куда опасней Фьюри. Энтони Джошуа не уступает ему в росте, молод, техничен (без этого олимпийским чемпионом не стать) и для своих габаритов очень быстр.

Главное, что сделал Кличко в бою с Джошуа, — не отступил и рискнул. В пятом раунде Владимир оказался на полу, а в шестом могучим правым прямым отправил в нокдаун британца. Если бы этот удар пришелся чуть ниже и попал не в скулу, а в подбородок, все бы закончилось.

Потом были еще несколько драматичных раундов, когда все мог решить любой удар. В итоге этим ударом оказался отличный апперкот Джошуа. Кличко дважды падал, дважды встал, но когда Энтони стал забивать его у канатов, рефери остановил бой. Шел 11-й раунд.

Anthony Joshua vs Wladimir Klitschko Highlights Round 5,6,11 Knockout KafenejaJoneTV

После боя Кличко признал, что победа досталась сильнейшему. У Владимира стало одним поражением больше, но, вспоминая его последний бой, говорить всегда будут не о том, как он проиграл, а о том, как он в этот вечер дрался.