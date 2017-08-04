В Ираке нашли 48 российских детей, которых родители увезли в «Исламское государство». Вернули пока только одного мальчика

В находятся как минимум 48 детей из России, которых родители увезли в «Исламское государство». У большинства из них родители погибли. Дети почти ничего не могут о себе рассказать. Некоторые из них говорят по-русски, другие — только по-чеченски. Чтобы вернуть детей домой, нужно подтвердить, что они являются гражданами России.

Как рассказал телеканалу RT иорданский политик чеченского происхождения , который занимается возвращением детей, сначала их вывезут из Ирака в Иорданию. Поскольку у них нет документов, детям придется сдать пробы ДНК. «Мы это делаем, чтобы никто не пришел и не сказал нам без каких-либо доказательств, что это его ребенок», — сказал Бено.

Телеканал RT отмечает, что Самих Бено занялся поисками детей после того, как член иракского парламента доктор Надия Джубури распространила в WhatsApp фото раненой девочки. Когда это произошло, телеканал не уточняет. «Кавказский узел» пишет, что жители Чечни начали распространять ее фото 20 июля. Под снимком было написано, что ее родители погибли, а говорит она только по-чеченски. Самиху Бено удалось найти в России ее бабушку; выяснилось, что девочку зовут Хадижа Хусейнова. Сейчас ребенок в больнице в Багдаде.

В WhatsApp в середине июля также распространялось видео с мальчиком, отца которого взяли в плен. Его узнала мать, жительница Чечни Залиха Ашаханова. В 2015 году бывший муж забрал ее ребенка в Сирию, а оттуда в Ирак. Два года она ничего про него не знала. 2 августа четырехлетний Билал Тагиров при содействии главы Чечни Рамзана Кадырова вернулся в Россию. При встрече он не узнал мать.

Билал Тагиров благополучно вернулся домой в Чечню ЧГТРК «Грозный»

По данным Рамзана Кадырова, российские дети есть не только в Мосуле, но и в Багдаде. В багдадских приютах, как заявил Кадыров, находится 35-40 детей из России. «Кавказский узел» отмечает, что у многих детей нет документов потому, что они родились уже в «Исламском государстве».